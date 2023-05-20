«فانتاسي» دوري أدنوك يسدل الستار على «رحلة الموسم»

أبوظبي (الاتحاد)

أسدلت رابطة المحترفين الستار على لعبة «فانتاسي» دوري أدنوك للمحترفين، لموسم 2022-2023، التي تعد واحدة من مبادرات الرابطة، والتي تشهد إقبالاً متزايداً من متابعي الدوري، حيث بلغ عدد مستخدمي «فانتاسي دورينا» هذا الموسم 12822 مستخدماً، مقارنة بـ7 آلاف مستخدم في الموسم الماضي.

وتصدّر لاعبو العين قائمة أكثر اللاعبين اختياراً من قبل مديري الفانتاسي، حيث بلغت نسبة اختيار لابا كودجو 76%، وإريك جورجينس 57%، وسفيان رحيمي 51%، ثم أتى بعدهم لاعب الوصل فابيو ليما، بنسبة اختيار 47%، مقابل 45%، لمهاجم الجزيرة علي مبخوت.

فيما تصدر فابيو ليما قائمة أكثر اللاعبين جمعاً للنقاط طوال الموسم، برصيد 218 نقطة، يليه لابا كودجو بـ211 نقطة، ثم علي مبخوت بـ193 نقطة، وسفيان رحيمي بـ164 نقطة، مقابل 159 نقطة للاعب عجمان فراس بالعربي.

واستمرت السيطرة الوصلاوية على الأفضل، حيث تحصل خالد السناني على 98 نقطة، توجته كأكثر حارس مرمى جمعاً للنقاط، وإريك برصيد 106 نقاط كأكثر مدافع جمعاً للنقاط، وفابيو ليما بـ218 كأكثر لاعب وسط جمعاً للنقاط، ثم لابا كودجو برصيد 211 نقطة كأكثر المهاجمين جمعاً للنقاط.

وعلى صعيد التنافس بين مديري فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، الذي كان على أشده في بداية الموسم، بسبب استخدام عدد كبير منهم للخواص، ولكن سياسة النفس الطويل كانت سبباً في ترجيح الكفة لمن ظفروا بالمراكز العشرة الأولى، حيث تصدر المشهد إيهاب نايف من المملكة الأردنية الهاشمية، والذي جمع 1960 نقطة، مستفيداً من المتابعة الدقيقة للتفاصيل، واستخدامه الموفق للخواص، حيث تصدر ترتيب الدوري منذ الجولة السادسة وحتى النهاية السعيدة التي توجت مجهوده طوال العام بالمركز الأول.

وكاد متصدر الترتيب العام يفقد الصدارة بالجولة الأخيرة، بسبب غياب لاعبي شباب الأهلي الأساسيين عن المباراة الأخيرة، ولكن لحسن حظه أيضاً افتقد منافسه المباشر لنفس اللاعبين.

وكان متصدر الترتيب العام قد تحصل على 70+ نقطة في 15 جولة منها 100+ في 5 جولات، وعلى الرغم من أنه لم يوفق في استخدام خاصيتي الكابتن الثلاثي باختياره لكابتن جمع له فقط 9 نقاط، وحصل على نقطتين فقط من استخدامه لخاصية دكة البدلاء، فإنه استفاد وبشكل كبير من استخدامه الموفق لخاصية مضاعفة نقاط لاعبي خط الهجوم، حيث جمع 112 نقطة وقتها من المهاجمين الثلاثة، وتحصل على 163 نقطة في الجولة ذاتها (الجولة الثانية) ساهمت بشكل كبير في زيادة رصيده النقطي.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية خصصت العديد من الجوائز للمشاركين، حيث بلغ إجمالي الجوائز الموسمية 27 ألف درهم، وسينال الفائز بالمركز الأول في نهاية الموسم مبلغ 10 آلاف درهم، والثاني مبلغ 6 آلاف درهم، والثالث مبلغ 4 آلاف درهم، والرابع مبلغ 3 آلاف درهم، والخامس مبلغ 2000 درهم، فيما سيحصل أصحاب المراكز السادس والسابع والثامن على إقامة فندقية، والتاسع والعاشر سيحصل كل منهما على 1000 درهم.