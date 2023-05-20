البطران: صعود «الصقور» إلى «المحترفين» ثمرة تعاون مشترك

معتصم عبدالله (دبي)



هنأ يوسف عبدالله البطران، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، بتأهل «الصقور» إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، في الموسم المقبل 2022- 2023، بعدما حصد الفريق وصافة دوري الدرجة الأولى، برصيد 71 نقطة، خلف حتا البطل.

وأكد البطران أن «الصعود ثمرة جهود مشتركة لمجلس الإدارة والجهاز الفني والطبي واللاعبين، وجماهير الفريق التي حرصت على الدعم والمؤازرة، طول مشوار المشاركة في ماراثون الدوري الطويل»، لافتاً إلى الانتقادات التي طالت عمل مجلس الإدارة أيضاً من بعض الجماهير كان هدفها نجاح الفريق.

وأنهى فريق الإمارات مشوار الموسم الناجح في دوري الأولى، بالفوز على فرسان هسبانيا «قبل الأخير» 3-1، في مباراة الفريقين على ملعب «الصقور» برأس الخيمة، ضمن «الجولة 34» والأخيرة، ليعزز «الصقور» وصافته للترتيب وله 71 نقطة.

وقام أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، بتوزيع الميداليات الفضية على الجهاز الإداري والفني والطبي ولاعبي نادي الإمارات، بحضور يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وسالم سلطان الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، وأعضاء مجلس إدارة نادي الإمارات.

واحتفل «الصقور» في مشوار الصعود لـ«دوري المحترفين»، بأفضل سجل نتائج على مستوى المشاركات السابقة في «دوري الأولى»، بعدما حصد الفريق 71 نقطة، بالفوز في 22 مباراة، والتعادل في 5 لقاءات، مقابل الخسارة في مثلها.

ومثل الصعود لدوري المحترفين «الخامس» في مشوار مشاركات «الصقور»، من بوابة دوري الأولى، بعد مواسم 2008- 2009، باحتلاله وصافة دوري الأولى برصيد 62 نقطة، و2010- 2011 بحصوله على المركز الثاني أيضاً وله 37 نقطة، فيما جاء التأهل الثالث موسم 2012- 2013، بعدما حصد لقب دوري الأولى بـ59 نقطة، والرابعة في موسم 2020- 2021، بعدما احتل الوصافة برصيد 41 نقطة، قبل التأهل الخامس في الموسم الحالي 2022- 2023 في مركز «الوصافة» برصيد 71 نقطة.

تأهل «الصقور» إلى «المحترفين»

2008- 2009: وصيف دوري الأولى «62 نقطة»

2010- 2011: وصيف دوري الأولى «37 نقطة»

2012- 2013: بطل دوري الأولى «59 نقطة»

2020- 2021: وصيف دوري الأولى «41 نقطة»

2022- 2023: وصيف دوري الأولى «71 نقطة»