«الزعيم» يحتفل باللقب الرابع في «المراحل السنية»



معتصم عبدالله (دبي)



احتفل العين باللقب الرابع على صعيد بطولات المراحل السنية لموسم 2022- 2023، بتتويج «الزعيم» بطلاً لكأس الشباب تحت 18 عاماً، على حساب شباب الأهلي 7-6 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي لمباراة النهائي، على ملعب «ذا سيفنز» في دبي.

وترجم الفوز بلقب الكأس المشوار الإيجابي لـ«البنفسج» في المسابقة، التي استهلها بتخطي عجمان 3-0 في دور الثمانية، والوحدة بـ«رباعية» في نصف النهائي، قبل تفوقه على شباب الأهلي بركلات الترجيح في النهائي.

وأقيمت كأس الشباب تحت 18 عاماً بمشاركة 12 فريقاً، حيث تأهل العين والوحدة وشباب الأهلي والجزيرة أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري مباشرة إلى دور الثمانية، فيما شارك خورفكان واتحاد كلباء والإمارات وعجمان والشارقة وبني ياس والنصر والوصل بداية من دور الستة عشر.

وفرض «الزعيم» أفضليته على فئة الشباب 18 عاماً، بعدما أضاف لقب الكأس، إلى تتويجه المسبق بدرع الدوري، برصيد 87 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه الوحدة «الوصيف»، بعدما خاض الفريق 32 مباراة، وحقق الفوز في 28 مباراة، والتعادل في 3 لقاءات، مقابل خسارة واحدة.

ومثل التتويج بلقب الكأس، الرابع على صعيد المراحل السنية للعين في الموسم الحالي، وشملت إلى جانب دوري الشباب 18 عاماً، لقب كأس الأشبال تحت 15 عاماً، ودوري الأشبال تحت 11 عاماً.

وتحظى فرق المراحل السنية بنادي العين بدعم خاص من «لجنة رعاية المواهب»، والتي جرى تشكيلها بقرار من الإدارة العليا بالنادي في 24 أغسطس 2022 برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة رعاية المواهب.

وتضطلع اللجنة منذ تأسيسها بأفضل الممارسات المعمول بها في أفضل أكاديميات كرة القدم بالعالم، لتطوير وتأهيل لاعبي فرق النادي السنية، بهدف تكوين جيل قادر على تعزيز صفوف الفريق الأول ومنتخبنا الوطني، وذلك وفقاً لخطة خمسية تستهدف البدء في جني الثمار خلال السنوات الثلاث القادمة.

ألقاب العين في المراحل هذا الموسم



- كأس الشباب تحت 18 عاماً

- دوري الشباب تحت 18 عاماً

- كأس الأشبال تحت 15 عاماً

- دوري الأشبال تحت 11 عاماً «أ»