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الرياضي

النصر يحذر لاعبيه من «المراكز الخاصة»

النصر يحذر لاعبيه من «المراكز الخاصة»
20 مايو 2023 11:10

 
الرياض (د ب أ) 

ذكر تقرير إخباري أن إدارة النصر السعودي، حذرت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من اتخاذ المراكز الخاصة في العاصمة الرياض مقراً لأداء التدريبات الإضافية، مشددة على أن التدريبات يجب أن تجرى في مقر النادي، وتحت إشراف الجهاز الفني للفريق.
وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن مصادر خاصة كشفت لها أن الإدارة ستطبق اللائحة الداخلية في النادي على أي لاعب يخالف القرار. 

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وشددت إدارة النصر على أن كل من يرغب في أداء تدريبات إضافية، عليه التنسيق مع الجهاز الفني الذي يقود الفريق، فيما تبقى من منافسات الموسم الجاري، من أجل وضع البرنامج الذي يرغب فيه. 

كذلك أفادت المصادر نفسها بأن الجهاز الفني للنصر، بقيادة الكرواتي دينكو إيليتشيتش، اطلع على التقرير الطبي الخاص بحارس المرمى نواف العقيدي، ويحدد في وقت لاحق مدى قدرته على المشاركة في المواجهة المقبلة أمام الشباب، ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي.

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