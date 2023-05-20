«تعادل الكبار» في «ماسترز الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)



ضربت التعادلات الجولة الثالثة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية السادسة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها إلى 26 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 65 دولة، يتنافسون على جوائز 60 ألف دولار.

وتعادل سالم عبدالرحمن لاعب المنتخب ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج للمرة الثانية في البطولة، مع الكازاخستاني رينات جومابييف المصنف دولياً، ليرفع رصيده إلى نقطتين من أصل 3 جولات، بواقع انتصار وتعادلين، وانتهى لقاء الصدارة على الطاولة الأولى بين الصينية جو وينجون بطلة العالم والهندية براجا جننادا بالتعادل.

وتقاسم المصنف الأول الإيراني بارهام مقصودلو نقطة المباراة مع الروسي فلاديسلاف كوفالييف، وتعادل الهندي جوكيش مع مواطنه نارا يانان.

وانتهى لقاء الصيني يو يانجي والبلغاري إيفان تشيبارينوف بالتعادل، وتقاسم الأميركي هانز نيمان نقطة المباراة مع التركي مصطفى يلماز، وتعادل الهندي آرجون اريجايسي مع التشيكي أنجوين فان.

وافتتح الكاتب والمحلل محمد تقي الجولة الثالثة، بحضور حسين خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وسامي سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي، وإحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحشد غفير من روّاد ومتابعي الشطرنج حول العالم.

وأثنى تقي على جهود فريق العمل القائم على تنظيم بالبطولة، مشيراً إلى تطور مستواها من عام إلى آخر، ومبدياً سعادته بوجوده في أكبر نادٍ للشطرنج بالعالم، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، كما توجه بالشكر إلى الاتحاد العربي ممثلاً برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، على الدعم الكبير باستضافة واستقطاب اللاعبين واللاعبات العرب بمختلف مراحلهم السنية.

والتقى تقي مع الوفد السوري المشارك، وتبادل معهم أطراف الحديث، متحدثاً عن تجربته أحد المتطوعين في مبادرة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم، والتي نظمتها الدولة لإغاثة الناجين من الزلزال الذي ضرب سوريا في فبراير الماضي، مشيداً بالدعوة التي قدمها الاتحاد العربي للاعبي وحكام سوريا للمشاركة في البطولة، والتي تتزامن مع عودة سوريا إلى البيت العربي.