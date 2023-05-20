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هيت يعزز التقدم أمام سلتيكس في «نهائي الشرقية»

هيت يعزز التقدم أمام سلتيكس في «نهائي الشرقية»
20 مايو 2023 10:42

نيويورك(د ب أ)

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عزز ميامي هيت تقدمه على بوسطن سلتيكس، بعدما تغلب عليه 111-105، في المباراة الثانية بمواجهة الفريقين، في نهائي المنطقة الشرقية، بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وتألق جيمي بتلر في صفوف ميامي هيت، حيث سجل 27 نقطة، وثماني متابعات، وست تمريرات حاسمة، ليقود الفريق إلى الفوز الثاني على ملعب بوسطن سلتيكس.
كذلك سجل كاليب مارتن 25 نقطة، وأربع متابعات لميامي هيت، وأضاف زميله بام أديبايو 22 نقطة، و17 متابعة، وتسع تمريرات حاسمة.
وعلى الجانب الآخر، كان جايسون تايتم أبرز عناصر سلتيكس خلال المباراة، وسجل للفريق 34 نقطة، و13 متابعة، وثماني تمريرات حاسمة، وأضاف جيلين براون 16 نقطة، وكل من روبرت ويليامز ومالكولم بروجدون 13 نقطة.
ويواجه سلتيكس مهمة صعبة في استعادة توازنه، عبر المباراتين الثالثة والرابعة في المواجهة، والمقررتين على ملعب ميامي هيت.

أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
كرة السلة
ميامي هيت
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