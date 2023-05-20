الأحد 21 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

السنغال تحكم الكرة الأفريقية

السنغال تحكم الكرة الأفريقية
20 مايو 2023 09:23

الجزائر (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«البولو» يشارك في كأس ملك المغرب
استسلام 3 إرهابيين للجيش الجزائري


قلب منتخب السنغال لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً، تخلفه بهدف إلى فوز 2-1 على المغرب في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب «نيلسون مانديلا» في العاصمة الجزائرية، ليتوج بطلاً لكأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.
وبهذا اللقب الجديد تكون الكرة السنغالية قد أحكمت قبضتها على «القارة السمراء»، بعد تتويجات المنتخب الأول بـ «أمم 2021»، ثم كأس أمم أفريقيا الشاطئية 2022، وكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2022، وكأس أمم أفريقيا للشباب 2023.
ورغم أن المنتخب المغربي كان سباقاً للتسجيل في الدقيقة 14، عن طريق القائد عبد الحميد آيت بودلال، بعد صناعة من زميله عبد الحميد معلي، إلا ان أشبال «التيرانجا» قلبوا الطاولة على منافسهم في ثلاث دقائق فقط.
ونجح المدافع سيرين فالو ضيوف، في إدراك التعادل في الدقيقة 80 من ضربة جزاء، قبل أن يضاعف ممادو سافان، النتيجة في الدقيقة 83 من رأسية محكمة، مانحا بذلك اللقب الأول من نوعه للسنغال. يذكر أن منتخب بوركينا فاسو احتل المركز الثالث عقب فوزه على مالي 2-1، ليتأهل المنتخبان رفقة السنغال والمغرب، إلى نهائيات كأس العالم المقررة نهاية العام الجاري.

السنغال
المغرب
الجزائر
كأس أفريقيا
آخر الأخبار
"الوطنية للانتخابات" تطلع على التحضيرات لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"
الإمارات
"الوطنية للانتخابات" تطلع على التحضيرات لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"
اليوم 12:54
زيلينسكي يتوسط زعماء مجموعة السبع في قمة هيروشيما
عربي ودولي
زعماء مجموعة السبع يختتمون قمة هيروشيما
اليوم 12:45
«بديل» بوسكيتس أهم من عودة ميسي!
الرياضي
«بديل» بوسكيتس أهم من عودة ميسي!
اليوم 12:30
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 12:30
التعاون الإسلامي تُرحب بالتوقيع على اتفاق هدنة في السودان
عربي ودولي
التعاون الإسلامي تُرحب بالتوقيع على اتفاق هدنة في السودان
اليوم 12:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©