السنغال تحكم الكرة الأفريقية

الجزائر (د ب أ)



قلب منتخب السنغال لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً، تخلفه بهدف إلى فوز 2-1 على المغرب في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب «نيلسون مانديلا» في العاصمة الجزائرية، ليتوج بطلاً لكأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وبهذا اللقب الجديد تكون الكرة السنغالية قد أحكمت قبضتها على «القارة السمراء»، بعد تتويجات المنتخب الأول بـ «أمم 2021»، ثم كأس أمم أفريقيا الشاطئية 2022، وكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2022، وكأس أمم أفريقيا للشباب 2023.

ورغم أن المنتخب المغربي كان سباقاً للتسجيل في الدقيقة 14، عن طريق القائد عبد الحميد آيت بودلال، بعد صناعة من زميله عبد الحميد معلي، إلا ان أشبال «التيرانجا» قلبوا الطاولة على منافسهم في ثلاث دقائق فقط.

ونجح المدافع سيرين فالو ضيوف، في إدراك التعادل في الدقيقة 80 من ضربة جزاء، قبل أن يضاعف ممادو سافان، النتيجة في الدقيقة 83 من رأسية محكمة، مانحا بذلك اللقب الأول من نوعه للسنغال. يذكر أن منتخب بوركينا فاسو احتل المركز الثالث عقب فوزه على مالي 2-1، ليتأهل المنتخبان رفقة السنغال والمغرب، إلى نهائيات كأس العالم المقررة نهاية العام الجاري.