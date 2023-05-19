الوحدة يعود من المغرب بتعادل سلبي مع الجيش

مصطفى الديب (أبوظبي)

عاد الوحدة بالتعادل السلبي من مواجهة مضيفه الجيش الملكي المغربي، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الملك سلمان للأندية، وبهذه النتيجة تأجلت بطاقة حسم الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة، إلى مباراة الإياب التي تقام الأربعاء المقبل على استاد آل نهيان بالعاصمة بأبوظبي.

وقدم "العنابي" مباراة تكتيكية خاصة على الصعيد الدفاعي، ونجح في إيقاف هجوم الجيش المغربي ببراعة، ليخرج بنتيجة جيدة قبل مباراة العودة.

ونجح الوحدة في فرض أسلوب لعبه بانحصار اللعب أغلب فترات المباراة في وسط الملعب، في ظل غياب الفرص الحقيقية على المرميين، ولم يتعرض مرمى حارس "العنابي" محمد الشامسي إلى أي تهديد حقيقي على مدار الشوطين، باستثناء تسديدتين من خارج المنطقة تصدى لهما الدفاع ببراعة.

وكان "العنابي" الأكثر خطورة حيث أهدر تيجالي مهاجم الفريق فرصة سهلة في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة من إسماعيل مطر في مواجهة المرمى ليسدد بعيداً عن المرمى، لتضيع فرصة سهلة لممثل كرة الإمارات.

وشهد اللقاء طرد لاعب الجيش رضا سليم بعدما أشهر حكم المباراة السعودي خالد بن صالح البطاقة الحمراء في وجهه للاعتراض عند الدقيقة 88.

ويحتاج الوحدة للفوز بأي نتيجة في مباراة العودة على ملعبه في أبوظبي، ليضمن الصعود إلى النهائيات والانضمام لفرق للمجموعة الرابعة، التي تضم الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والفائز من نواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي، والتي تعد واحده من المجموعات الصعبة في البطولة.