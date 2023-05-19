كأس رئيس الدولة للجودو في ضيافة كلباء اليوم

الشارقة (الاتحاد)

ينظم اليوم وعلى مدار يومين اتحاد الجودو، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة السنوية للجودو، وذلك بصالة نادي اتحاد كلباء بالمنطقة الشرقية، والتي تأتي مسك ختام موسم الجودو لعام 2022-2023، وتقام تحت رعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة أكثر من 300 لاعب من فئات الشباب والناشئين والأشبال من مختلف الأعمار والمستويات، يستهدفون معانقة الكأس الغالية في ختام موسم الجودو.

وتشهد البطولة الأهم على مدار الموسم المحلي مشاركة أندية النصر، الشارقة، الشارقة للدفاع عن النفس، اتحاد كلباء، خورفكان، والفجيرة للفنون القتالية، حيث يأمل الجميع في التواجد علي منصات التتويج، بعد أن ظلت أندية اتحاد كلباء والفجيرة والشارقة وخورفكان تسيطر على ألقاب الجودو.

وانتهت اللجنة الفنية للجودو من وضع لائحة وشروط البطولة، التي تشهد الانطلاقة ببطولة فئة الأشبال والناشئين اليوم، فيما تقام غداً منافسات بطولة الشباب بنفس الصالة، حيث تكتسب تلك البطولات العمرية للجودو أهمية خاصة لدى مجلس إدارة الاتحاد، وحددت اللجنة أوزان كل فئة وعدد المشاركين بعد إغلاق باب الاشتراك، على أن تكون المشاركة مفتوحة للمواطنين في كل وزن.

وأكد محمد بن ثعلوب رئيس اتحاد الجودو، أن كافة الاستعدادات اكتملت لإنجاح ختام أغلى بطولات الاتحاد لهذا الموسم، وسط اهتمام كبير بتك البطولة نسبة لمتابعة اللجنة الفنية للبطولة لاختيار المنتخبات العمرية، استعداداً للاستحقاقات القادمة التي تبدأ بالمشاركة في البطولة العربية للجودو بمصر في يوليو القادم لفئتي الناشئين والأشبال، ثم البطولة العربية التي تقام في الأردن في أغسطس، وتعقبها البطولة العربية في تونس في نهاية سبتمبر، حيث تصب تلك المشاركات في إطار استعدادات منتخباتنا العمرية لاستضافة البطولة العربية لفئات المراحل السنية، التي تستضيفها إمارة الفجيرة في نوفمبر المقبل، وسيكون ختام مشاركات منتخبنا في بطولة العربية بالمغرب في ديسمبر 2023.