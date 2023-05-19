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الرياضي

«الزعيم» بطل كأس الشباب

«الزعيم» بطل كأس الشباب
19 مايو 2023 22:06

 
معتصم عبدالله (دبي)

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توج العين بطلاً لكأس الشباب تحت 18 عاماً، بالفوز على شباب الأهلي 7-6 بركلات الترجيح، في النهائي الذي أقيم على ملعب «ذا سيفنز» في دبي، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.
وافتتح أدريا أنجلادا التسجيل لـ «الفرسان» في الدقيقة 60، وأدرك عبدالكريم تراوري التعادل لـ «الزعيم» في الدقيقة 65، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للعين بالفوز 7-6.
وشهد مراسم تتويج «الزعيم»، سيف المنصوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، نائب رئيس لجنة المسابقات، ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ومحمد إبراهيم المحمود، عضو لجنة رعاية المواهب بنادي العين، بجانب إبراهيم عبدالملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي شباب الأهلي.
واحتفل «شباب الزعيم» الفوز بـ «ثنائية» فئة تحت 18 عاماً، بعدما أضافوا الفوز بالكأس إلى لقب الدوري، في الفئة العمرية ذاتها، بعد التتويج مسبقاً بالدوري برصيد 87 نقطة. 

العين
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