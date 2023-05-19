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الرياضي

إنجاز تاريخي للخماسي الحديث في بطولة جنوب شرق آسيا

إنجاز تاريخي للخماسي الحديث في بطولة جنوب شرق آسيا
19 مايو 2023 21:57

 
بانكوك (وام)


حقق منتخب الخماسي الحديث إنجازاً تاريخياً، في أول مشاركة للفريق في بطولة جنوب شرق آسيا المقامة حالياً في تايلاند، بعد أن تمكن من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى غرب آسيا، عبر اللاعب صالح السويدي، كما فاز زميله جاسم العبدولي بالمركز الثاني والميدالية الفضية، فيما فاز السويدي بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة جنوب شرق آسيا. 

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وأشادت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث رئيس وفد المنتخب في بانكوك بالإنجاز التاريخي للفريق، مؤكدة أنه يترجم جهوداً كبيرة لمنظومة الاتحاد، خلال فترة قصيرة، بعد تأسيسه ويتوج جهود اللاعبين والجهاز الفني.
وأشاد خالد سعيد النقبي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات بإنجاز اللاعبين صالح السويدي وجاسم العبدولي في أول مشاركة لمنتخب الإمارات.
وأعرب عن أمله في أن يحقق لاعبو المنتخب ميداليات أخرى في مسابقة الترايثلون، والمقررة في اليوم الأخير للبطولة.
كما تقدم مجلس إدارة الاتحاد بجزيل الشكر لوزارة الدفاع على دعمها للمنتخب.
وتضم بعثة المنتخب اللاعبين صالح السويدي، وجاسم العبدولي، وأحمد راشد سالم، وحمد عيسى الدوسري، أحمد أبو زيد المدير الفني، وعبدالله العيدي المدرب العام، ومصطفى محمود المدير الإداري.

الإمارات
الخماسي الحديث
بانكوك
تايلاند
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