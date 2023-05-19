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توخيل لا يمانع الاحتفال من على الأريكة

توخيل لا يمانع الاحتفال من على الأريكة
19 مايو 2023 21:36

برلين(د ب أ)

قال توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، إنه سيكون سعيداً بالاحتفال باللقب رقم 11 على التوالي للفريق، في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا"، من على الأريكة، وذلك بناء على نتائج الأسبوع المقبل. 

ويستضيف بايرن ميونيخ فريق لايبزج غداً السبت، وفي حال فوزه سيبتعد عن دورتموند بفارق أربع نقاط، وفي حال خسارة الأخير يوم الأحد أمام أوجسبورج، سيمكن ذلك الفريق البافاري من تحقيق الرقم القياسي في البطولة مع تبقي مباراة واحدة فقط. 

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وقال توخيل: "ليس لديّ مشكلة مع ذلك على الإطلاق، طالما أننا فزنا باللقب". 

لكن توخيل شدد على ضرورة التركيز على مواجهة لايبزج أولاً. وقال توخيل: "لن يكون الأمر سهلاً، نريد التركيز على مهماتنا، لدينا منافس قوي في المباراة المقبلة، نسعى لتقديم أداء جيد والفوز غداً". 

وسيغيب الظهير الأيسر ألفونسو ديفز والمهاجم إيرك ماكسيم شوبو موتينج عن المباراة، بالإضافة للمدافع لوكاس هيرنانديز المصاب منذ فترة طويلة، وكذلك الحارس مانويل نوير. وسيكون الحارس يان سومر، والذي عانى من مشكلة في المعدة وتحدثت تقارير عن غيابه عن تدريبات الفريق أمس الخميس، جاهزاً لخوض المباراة.
وكان بايرن قد حظي بزيارة خاصة من نجمه السابق آريين روبن، وقال توخيل: "من الرائع رؤيته هنا"، ثم قال مازحاً: "لقد حاولت إقناعه باللعب غداً". وأضاف: "قوة عقليته ورغبته وتواضعه المثير للإعجاب، لقد كان مرحباً به في بايرن، كل رياضي يمكن أن يأخذ صفحة من كاتب آريين روبن".

توماس توخيل
بايرن ميونيخ
بروسيا دورتموند
لايبزج
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