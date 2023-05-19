بيسوما ينال الفرصة

لندن (رويترز)

قال رايان ميسون، المدرب المؤقت لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إن لاعب الوسط إيف بيسوما قد يلعب أساسياً في مواجهة برنتفورد، في وقت يتطلع فيه اللاعب المالي لتجاوز بدايته المتعثرة لأول مواسمه مع الفريق اللندني.

وبعدما خضع لجراحة في الكاحل في فبراير الماضي، غاب اللاعب البالغ عمره 26 عاماً عن الملاعب لفترة طويلة، لعب فيها الفريق 16 مباراة بكل المسابقات.

وعاد بيسوما إلى المنافسات مطلع الأسبوع عندما نزل بديلاً في الدقيقة 62 من خسارة فريقه 2-1 أمام أستون فيلا.

وأبلغ المدرب الصحفيين عشية مواجهة برنتفورد غداً السبت: «أعتقد أن اللاعب في نظري يكون جاهزاً عندما يتدرب ويتدرب بصورة كاملة. هناك قرارات يتعين علينا اتخاذها».

ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف برايتون صاحب المركز السادس، الذي تتبقى له مباراة واحدة مؤجلة.

ويسعى الفريق للعودة إلى درب الانتصارات بعد الخسارة أمام أستون فيلا وحجز مقعد في الدوري الأوروبي، بعدما تبددت آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي المؤهل لدوري الأبطال.

وقال إن الفريق يريد أن يدخل البهجة على الجماهير عندما يستضيف برنتفورد صاحب المركز التاسع. وأضاف: «يرون ويشعرون بفريق يحاول أن ينقل إليهم طاقة. نريد أن نمنحهم ما يبهجهم».