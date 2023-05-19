كلوب.. المتعة من المدرجات

لندن (د ب أ)

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن الغياب عن التواجد على مقاعد البدلاء، بسبب العقوبة المفروضة عليه، لن يكون لها تأثير ضار على فريقه. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المدرب الألماني حصل على عقوبة الإيقاف لمباراتين، إحداهما لن يتم تنفيذها ما لم يرتكب أي تجاوز آخر قبل نهاية الموسم المقبل، وتم تغريمه 75 ألف جنيه إسترليني، بسبب تصريحاته التي شكك فيها في نزاهة الحكم باول تيرني. هذا يعني أن كلوب لن يتواجد على مقاعد البدلاء في آخر مباراة للفريق تقام على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم أمام أستون فيلا.

وقال: "كنت أتوقع عقوبة بكل الأشياء التي نعرفها، وكل الأشياء التي يمكن أن نسمع عنها، أشياء مثل هذه". وأضاف :" الأشخاص حولي كانوا سلبيين للغاية، وكانوا يعتقدون أن العقوبة ستكون أطول. لذلك، فإن الإيقاف مباراة واحدة، يعد مقبولاً".

وأردف: "أود أن أعرف، كالمعتاد، أين تذهب أموال الغرامة. إذا كانت تذهب لقضية جيدة فسأكون أكثر من سعيد لدفعها، إذا كانت لا تذهب لقضايا جيدة، ويحتفظ بها الاتحاد الإنجليزي، من ثم علينا التحدث مرة أخرى، وأعتقد أن هذا قاس بعض الشيء".

ولكن بعد أن قضى عقوبة الغياب عن مقاعد البدلاء مطلع هذا الموسم، عندما شاهد فريقه يفوز على ساوثهامبتون 3 / 1 في نوفمبر من المدرجات، لا يعتقد كلوب أن هذا الأمر سيكون مشكلة كبيرة، خاصة وأن فريقه يقدم عروضاً جيدة وحقق سبعة انتصارات متتالية.

وأضاف كلوب: "من حيث مشاهدة المباراة فإنني سأكون في مكان أفضل لرؤية المباراة، فعلت نفس الأمر في مباراة ساوثهامبتون وكان من المفيد للغاية مشاهدة المباراة من المدرجات".

وأضاف: "أكون على تواصل كبير مع فيتور ماتوس، أحد المدربين في الجهاز الفني، لذلك يمكننا الحديث عن كل شيء، التبديلات، وبعيداً عن ذلك فإن بيب ليندرز، مساعد كلوب مدرب رائع وسيكون متواجداً على مقاعد البدلاء". ويغيب داروين نونيز عن المباراة بعد أن غاب عن المباراة التي فاز بها الفريق على ليستر، التي شهدت تحقيق الفريق لانتصاره السابع على التوالي، بسبب إصابة في إصبع القدم.