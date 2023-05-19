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لامبارد: الوصول لمعايير السيتي قمة الطموح

لامبارد: الوصول لمعايير السيتي قمة الطموح
19 مايو 2023 21:19

لندن (رويترز) 
وصف فرانك لامبارد المدرب المؤقت لتشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مانشستر سيتي بأنه أعظم فريق في العالم حالياً وقال إن بقية فريق الدوري الممتاز يجب أن تطمح إلى المعايير العالية، التي وضعها فريق المدرب بيب جوارديولا الساعي لحصد اللقب.
ويستعد سيتي للفوز بلقب الدوري للمرة الخامسة في ست سنوات، ويتنافس أيضاً لإكمال الثلاثية هذا الموسم، بعد أن بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.
ويتقدم فريق المدرب جوارديولا بأربع نقاط، ولديه مباراة مؤجلة، على أرسنال الذي يجب أن يفوز على ملعب نوتنجهام فورست غداً السبت، للبقاء واقعياً في سباق اللقب على الأقل حتى يستضيف سيتي منافسه تشيلسي بعد ذلك بيوم.
وقال لامبارد للصحفيين اليوم الجمعة قبل توجه تشيلسي إلى استاد الاتحاد: "لا أعلم من هو أعظم فريق على الإطلاق لكن من الواضح أنهم فريق رائع ولعبوا معاً لفترة طويلة حتى الآن.
"الفضل يرجع في جانب كبير من هذا إلى الاتساق. إنهم يقتربون جداً من أن يصبحوا الفريق الأعظم، خاصة إذا فازوا بدوري الأبطال... على صعيد مستواهم، لن ترغب في المراهنة ضدهم على أي شيء.
"أعتقد أنهم أفضل فريق في كرة القدم في العالم. هل هذا جيد لكرة القدم الإنجليزية؟ نعم، ولما لا؟ يجب عليك رفع المستوى. يتعين على بقية فرق الدوري محاولة التطلع إلى هذا المستوى".
وقال لامبارد إنه كان يريد ضم مهاجم سيتي إيرلينج هالاند إلى ستامفورد بريدج خلال فترة تدريبه الأولى مع تشيلسي بين عامي 2009 و2021، عندما كان المدرب الدائم للفريق.
وسجل اللاعب النرويجي الدولي، الذي انضم إلى سيتي من بروسيا دورتموند في بداية الموسم، 36 هدفاً في الدوري حتى الآن هذا الموسم ما يعادل أهداف تشيلسي.
قال لامبارد: "أعتقد أنه من نوعية خاصة، اعتقدت أنه سيتأقلم على الفور "معنا" ويظهر مستواه.
"لم أكن أعرف وقتها ما إذا كان سيقرر القدوم إلى هنا على أي حال لكنني كنت معجباً بشدة به.
"الفضل يرجع له لأنني أحب رؤية اللاعبين عند هذا المستوى، مع امتلاك الشخصية والنهم ليقدموا أداء أفضل".
ويحتل تشيلسي المركز 11 بالدوري برصيد 43 نقطة من 35 مباراة. 

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