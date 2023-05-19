فوز الإمارات ودبا الحصن ومصفوت والفجيرة في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



أنهت فرق الإمارات «الوصيف»، دبا الحصن «الثالث»، مصفوت «الرابع»، والفجيرة «الثامن»، مشوار المشاركة في دوري الدرجة الأولى لموسم 2022- 2023، بالانتصار في انطلاق مباريات «الجولة 34» والأخيرة مساء اليوم «الجمعة»، بفوز «الصقور» على فرسان هسبانيا 3-1، وتفوق الحصن أمام الذيد بـ «رباعية»، فيما تغلب مصفوت على بينونة 3-2، والفجيرة أمام ضيفه العربي 3-2.

وعزز «الصقور» ثاني الفرق الصاعدة إلى «المحترفين»، بجانب حتا «البطل والمتصدر»، وصافته للترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 71 نقطة، بالفوز على ضيفه فرسان هسبانيا «قبل الأخير» بنتيجة 3-1، وسجل أهداف الفائز أحمد عيسى في الدقيقة 34، دياجودا سيلفا في الدقيقة 42، ليبذبيري سيلفا في الدقيقة 46، فيما سجل «البديل» مارلون كوستا هدف فرسان هسبانيا في الدقيقة 80.

واستعاد دبا الحصن ذاكرة الفوز الغائبة، في آخر جولتين، بتغلبه على ضيفه الذيد «الحادي عشر» بـ «رباعية»، لينهي الدوري في المركز الثالث برصيد 67 نقطة، وسجل أهداف الحصن، فيليب سوسي في الدقيقة 42، والبديلين جاسم النقبي في الدقيقة 71، ولوان أوليفيرا في الدقيقة 88، وأحمد الحمودي لاعب الذيد «هدف عكسي» بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 95.

بدوره، كسب مصفوت «الرابع» برصيد 53 نقطة المواجهة أمام بينونة «الأخير» بالفوز 3-2، وسجل لمصفوت عادل صقر في الدقيقة 24، اليكساندر ميديروس في الدقيقة 87، الفوسيني جاساما في الدقيقة 95، فيما أحرز هدفي بينونة ديادي توري في الدقيقة 28، وفهد عيسى في الدقيقة 40، وأكمل بينونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أمان صالح في الدقيقة 74.

وتتجه الأنظار مساء السبت صوب ستاد حمدان بن راشد في حتا، والذي يشهد حفل التتويج الرسمي لـ «الإعصار» المتصدر برصيد 74 نقطة، وأول الصاعدين إلى دوري المحترفين، بفوزه بدرع الدوري في مواجهة ضيفه سيتي «الخامس عشر» بـ 23 نقطة وآخر الناجين من مقصلة الهبوط للثانية.

ويطارد «الإعصار» في مباراته أمام ضيفه سيتي كسر الرقم القياسي لعدد نقاط بطل «دوري الأولى» والمسجل باسم خورفكان ودبا بطلي موسمي 2007- 2008 و2021- 2022 برصيد 75 نقطة، والذي يعد الرصيد الأعلى على مدار 15 موسماً على التوالي في دوري الأولى بالتزامن مع «حقبة الاحتراف».

ويملك حتا في جعبته 74 نقطة أهلته لحسم بطاقة التأهل الأولى للمحترفين قبل جولتين على الختام، قبل أن ينجح في حسم الفوز بالدرع منذ مباراته أمام فرسان هسبانيا 5-1 في الجولة الماضية، في انتظار معانقة الدرع رسمياً عقب مباراة السبت أمام ضيفه سيتي، وهو التتويج الثاني في سجل «الإعصار» باللقب، بعد الأول موسم 2015- 2016 والذي شهد مشاركة 9 أندية، ليجمع 39 نقطة.

ويلتقي في بقية مباريات ختام الجولة الأخيرة مساء السبت الجزيرة الحمراء ومسافي، التعاون والحمرية، وجلف أف سي والرمس.

نتائج اليوم



الإمارات – فرسان هسبانيا، 3-1

دبا الحصن – الذيد، 4-0

بينونة – مصفوت، 2-3

الفجيرة – العربي، 3-2