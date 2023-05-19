أبوظبي للرياضات المائية يوقع مذكرة تفاهم مع تتارستان



كازان (وام)



وقع نادي أبوظبي للرياضات المائية مذكرة تفاهم، مع مركز المشروعات الوطنية التابع لوزارة الرياضة في كازان بجمهورية تتارستان، على هامش مشاركته في مؤتمر كازان الدولي 2023.

وقع المذكرة حميد الهوتي رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية، ضمن خطة النادي للتنسيق مع الجهات الدولية المختلفة، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية، ونقل الخبرات ودعم العمل الفني والتنظيمي.

ويشرف المركز على عدد من المشاريع المتميزة والمتعلقة بمجال الألعاب المائية، بجانب استضافة البطولات العالمية والقارية، للسباحة وكرة الماء، والغطس، والسباحة الفنية في كازان.