«ديربي الأندلس».. صراع «فخر المدينة» و«التأهل الأوروبي»

مراد المصري (الاتحاد)



تستعد مدينة إشبيلية لمواجهة «الديربي»، بين إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم، وبعد التعادل 1-1 على ملعب بينيتو فيامارين في الذهاب، جاء الدور على ملعب رامون سانشيز بيزخوان لاستضافة المباراة التي تعتبر أكثر من أنها تضع صراع «فخر المدينة» على المحك، كما أن الفريقين يطاردان مقاعد التأهل إلى المسابقات الأوروبية، مما يزيد من روعة المباراة.

يخوض إشبيلية المباراة بعد أيام من ياب في نصف نهائي الدوري الأوروبي التي تفوق فيها على يوفنتوس الإيطالي على الملعب نفسه، مما يجعل اثنتان من أهم مباريات الموسم تقامان على مدى 3 أيام لرجال خوسيه لويس مينديليبار، لكنهم واثقون لأن المدرب الجديد غير شكل إشبيلية.

وفي مبارياته الثمانية في «الليجا» مع إشبيلية، حقق مينديليبار الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر مثلها، وإذا نظرنا إلى الجولات التي خاضها الفريق منذ الظهور الأول لمينديليبار، يكون إشبيلية متصدراً للمسابقة برصيد 19 نقطة، متقدماً على أتلتيكو مدريد «18 نقطة حققها في نفس الفترة»، وقبل برشلونة وجيرونا «17 نقطة».

ساعدت هذه السلسلة من الأداء على اقتراب الفريق من مراكز التأهل الأوروبية للموسم المقبل، بعدما أمضى شهوراً في حالة من القلق بشأن منطقة الهبوط.

كما أن ريال بيتيس في حالة جيدة، حيث حقق انتصارين متتاليين على فريقين يقاتلان أيضاً للوصول إلى أوروبا، 1-0 على بلباو، و3-1 أمام رايو فايكانو، مما جعل فريق المدرب مانويل بيلجريني يحتل المركز السادس، ويمنحه الحق في اللعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ولا يزال بإمكانه أيضاً أن يحلم بالمركز الرابع وبطاقة في دوري أبطال أوروبا، ولكن للحفاظ على هذا الحلم على قيد الحياة، يجب عليه الفوز على إشبيلية في ملعبه، وهو المكان الذي فاز فيه ريال بيتيس مرة واحدة في آخر 9 زيارات له، بنتيجة 5-3 في موسم 2018-2017.