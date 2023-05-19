«بوما» و«السيتي» يحتفلان بمرور 20 عاماً على الانتقال إلى «الاتحاد»



مانشستر (الاتحاد)



أطلقت شركة «بوما» العلامة التجارية الرياضية العالمية الرائدة، تصميم طقم مانشستر سيتي الأساسي لدورة عام 2023-2024، وذلك احتفالاً بالذكرى العشرين للانتقال التاريخي الذي قام به النادي إلى ملعب «الاتحاد».

وتحتفي التصاميم الحديثة بالسمات المتميزة للملعب الذي استوحى بدوره تصميمه من أول قميص تم ارتداؤه خلال الموسم الأول في الملعب الجديد.

غادر مانشستر سيتي ملعب ماين رود بعد 80 عاماً، وتحديداً في أغسطس 2003، منتقلاً بهذه الخطوة المهمة مسافة ثلاثة أميال ونصف الميل إلى مقر إقامته الجديد في ملعب «الاتحاد».

تلك الخطوة التي كانت بمنزلة بداية حقبة جديدة للنادي، ترافقت مع تحقيقه أرقام قياسية جديدة، وظهور أسماء أساطير جديدة في اللعبة، وتسجيل العديد من اللحظات الرائعة.

ويأتي التصميم العصري الجديد لمجموعة ملابس دورة عام 2023-2024، ليحتفي بهذا الإرث، ويجسد اسطورة ملعب الاتحاد العريق بجميع رواده ومحبيه.

أخذ تصميم الرسم الأمامي للقميص الجديد فكرته من الهندسة المعمارية الفريدة لملعب «الاتحاد»، تحديداً الأبراج الأربعة العملاقة التي يشاهدها الزوار خارج الملعب، والتي تم تجسيدها بخطوط لونية متميزة على القميص، كما تم استخدام الرمز البريدي للملعب على الجزء الخلفي من ياقة القميص للاحتفال بمرور 20 عاماً في منزل الفريق الجديد، ويتميز القميص بياقة بيضاء على شكل حرف V مستوحاة من المجموعة الأولى التي استخدمها النادي على أرض الملعب في أول دورة له عام 2003-2004.

في إطار إطلاق مجموعة الملابس المنزلية، قامت بوما ومانشستر سيتي بدعوة مجموعة مختارة من المشجعين وممثلي النادي، بمن فيهم الشاب فينلاي، مشجع الفريق والعضو في مجتمع النادي، وسفير مانشستر سيتي ألكس وليامز حامل وسام الإمبراطورية البريطانية، والمشجع الشاب إيثم، ومارك مكارثي الشهير بجمع قمصان نادي مانشستر سيتي، إلى جانب أوائل لاعبي الفريق للرجال والسيدات.

وقال شون رايت فيليبس سفير نادي مانشستر سيتي خلال فترة الموسم الافتتاحي لملعب «الاتحاد» 2003-2004: «كان لملعب الاتحاد دور بارز في تاريخ مانشستر سيتي، ويحتفظ جميع اللاعبين والمشجعين في قلوبهم ذكريات خاصة عن كل لحظة عاشوها في الملعب، من الرائع أن تستلهم بوما منه فكرة تصاميم مجموعة الملابس الرئيسية لهذا العام».

وأضاف: «أنا فخور جداً بارتداء قميص مانشستر سيتي، ولأن الفرصة سنحت لي باللعب خلال الموسم الأول في ملعب «الاتحاد»، آمل أن يُعيد تصميم قميص هذا العام الكثير من الذكريات لمشجعينا، كما فعل بالنسبة لي».

من جانبه، قال ماركو مولر، الرئيس الأول لإدارة خط الإنتاج، للملابس الرياضية في شركة بوما: «تُعد الذكرى العشرين لانتقال مانشستر سيتي إلى ملعب الاتحاد مناسبة بالغة الأهمية، إذ تُجسد الارتقاء المذهل الذي حققه النادي خلال تلك الفترة. ويحتفي الطقم الأساسي الجديد بأجمل اللحظات التي عشناها هناك، إلى جانب دعم الجماهير الهائل، يجمع تصميم القميص بين الحداثة وعراقة الموسم الأول للنادي على ملعبه الجديد، ليشكل مجموعة فريدة تحمل الكثير من المعاني للاعبين والمشجعين على حد سواء، تحتفي بالمكان الذي باتو يطلقون عليه لقب المنزل».