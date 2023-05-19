«مودرن جيمس» يطارد لقب «لوكينج ستيكس»



محمد حسن (دبي)



يسعى نجم جودلفين المتألق «مودرن جيمس» لحصد الفوز الخامس بالفئة الأولى، من خلال سباق لوكينج ستيكس الذي يقام السبت بمضمار نيوبري بالمملكة المتحدة.

وحقق «مودرن جيمس» أربعة انتصارات من الفئة الأولى، على المسرح الدولي متضمنة «ثنائية» في سباقات بريدرز كب في العام 2021 بسباق جوفنايل تيرف، وفي 2022 بسباق ميل، كما سبق لابن الفحل «دباوي» فوز كلاسيكي فرنسي الموسم الماضي، في بول دساي دي بولان، وحقق انتصاراً كاسحاً في وودباين مايل بكندا.

وعاد «مودرن جيمس» بعد تتويجه بطلاً للخيول الذكور على العشب ضمن جوائز اكليبس 2022، إلى أميركا الشمالية في أول مشاركة موسمية له بإشراف شارلي ابلبي بسباق ميكرس مارك مايل للفئة الأولى، وأنهى السباق بقوة في المركز الثاني.

من ناحية أخرى، وعلى مضمار بمليكو بأميركا، يخوض «فيرست ميشن» لجودلفين مواجهة قوية في سباق بريكنيس ستيكس لخيول الثلاث سنوات للفئة الأولى.

ويتطلع «فيرست ميشن» إلى الفوز الثاني لجودلفين في جولات التاج الثلاثي الأميركي في غضون ثلاث سنوات، حيث يواجه بطل كنتاكي ديربي «ميج» في السباق الذي يمتد لمسافة 1900 متر.

وكان «اسنشيال كوالتي» أول فائز بالشعار الأزرق الملكي في أحد الجولات الثلاث للجيل الكلاسيكي، لدى فوزه في بيلمونت ستيكس 2021، فيما حمل «برنارديني» شعار دارلي للمجد في بريكنيس ستيكس عام 2006.

وهذه المشاركة الرابعة في مسيرة الجواد «فيرست ميشن» الذي يمثل مدرب «اسنشيال كوالتي» براد كوكس، ويرتقي خلال هذا للمنافسة على مستوى الفئة الأولى، عقب فوز قوي في لكسنجتون ستيكس للفئة الثالثة في كينلاند خلال منتصف أبريل.