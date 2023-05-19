«الجو جيتسو» جاهز لتحدي «الجائزة الكبرى» في تايلاند

أبوظبي (الاتحاد)

اجتاز المنتخب الوطني للجو جيتسو بنجاح إجراءات الوزن الرسمية، للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بتايلاند التي يشارك بها أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 16 دولة، وتقام منافساتها حتى 21 مايو الجاري.

وأكد ياسر القبيسي إداري المنتخب الوطني، أن اللاعبين بلغوا أفضل معدلات الجاهزية المطلوبة، ويتمتعون بحالة بدنية وفنية ممتازة، لتقديم أداء يمكنهم من الوصول بعيداً في البطولة، واعتلاء منصة التتويج، منوهاً بأهمية هذه البطولة التي تأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في الاستحقاقات المهمة المقبلة، وعلى رأسها بطولة العالم في منغوليا، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين.

وقال القبيسي: بذل لاعبونا جهوداً استثنائية خلال مرحلة التحضيرات للبطولة، ووصلوا إلى معدلات عالية من التركيز، واستعدوا جيداً للمنافسة مع مجموعة من أفضل لاعبي العالم، وهم يدركون أهمية بطولات الجائزة الكبرى، ومساهمتها في رفع تصنيف المنتخب الوطني المعتمد لدى الاتحاد الدولي، ما يمنح المنتخب الأفضلية على صعيد القرعة، وجدول منافسات بطولة العالم للجو جيتسو في منغوليا في يوليو 2023.



وأضاف: يتطلع أبناء وبنات الإمارات خلال البطولة إلى مواصلة مسيرة نجاحاتهم الدولية للموسم الحالي 2023، والتي بدأت بتحقيق لقب البطولة الآسيوية في فبراير الماضي، وتألقهم اللافت في بطولة الجائزة الكبرى في باريس الشهر الماضي، ونجاحهم في تحقيق العديد من الميداليات الملونة، منوهاً بأن المهمة الحالية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتركيز، في ظل مشاركة عدد من المنتخبات المتميزة على مستوى العالم، مثل ألمانيا وكازاخستان وتايلاند والأردن والسعودية وبلجيكا وصربيا.

وأكد عبدالله الكبيسي لاعب منتخبنا الوطني الذي ينافس في فئة وزن 94 كيلو جراماً، أن جميع اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية، ويدخلون بساط النزال، واضعين نصب أعينهم المركز الأول، تماماً كما هو الحال في كل بطولة يشارك بها المنتخب الوطني، وأن المشاركة المشرفّة وتمثيل الدولة في أفضل صورة هدف لكل اللاعبين، الذين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويسعون لرد الجميل للقيادة الرشيدة التي توفر كل مقومات النجاح لأبنائها.

بدورها، قالت حصة الشامسي لاعبة المنتخب الوطني التي تنافس في فئة وزن 52 كيلوجراماً: استعدينا جيداً لهذه البطولة، وعملنا بشكل متواصل مع الجهاز الفني، لتغطية جميع الجوانب الفنية والبدنية، ووضع الخطط والتكتيكات التي تمكننا من إدارة النزالات لمصلحتنا، والتقدم بثبات نحو منصة التتويج.

وأضافت: نريد أن نثبت أن منتخب السيدات يتمتع بجميع الإمكانات التي تخوله المنافسة على أعلى المستويات، وأنه يضم كوكبة من المواهب القادرة على ترسيخ سلسلة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، ومواصلة رحلة التألق في الاستحقاقات القادمة.

وتضم بعثة المنتخب الوطني 24 لاعباً ولاعبة من أصحاب الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، ممن سبق لهم تحقيق إنجازات، وحصد ميداليات في مشاركات دولية سابقة، وهم: ذياب النعيمي وعمر السويدي في وزن «56 كيلوجراماً»، وخالد الشحي وسعود الحوسني في وزن «62 كيلوجراماً»، ومحمد السويدي وسلطان جبر، وسلطان حسن وفهد الحمادي في وزن «69 كيلوجراماً»، وفراج العولقي ومهدي العولقي في وزن «77 كيلوجراماً» وسعيد الكبيسي في وزن «85 كيلوجراماً»، وعبد الله الكبيسي، وفيصل الكتبي، وعمار الحوسني، وهزاع فرحان في وزن «94 كيلوجراماً».

كما تشمل البعثة من فئة الفتيات كلاً من بلقيس عبد الكريم، وعائشة الشامسي في وزن «45 كيلوجراماً»، وحمده الشكيلي، وسارة شمس الحمادي في وزن «48 كيلوجراماً»، وحصة الشامسي، وأسماء الحوسني في وزن «52 كيلوجراماً»، وشمسة العامري في وزن «57 كيلوجراماً»، وشما الكلباني ومهرة محفوظ في وزن «63 كيلوجراماً».