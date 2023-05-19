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الرياضي

«ملياردير» يقترح إعادة رونالدو إلى أوروبا!

«ملياردير» يقترح إعادة رونالدو إلى أوروبا!
19 مايو 2023 17:03

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


مرت خمسة أشهر على مغادرة النجم البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو لأوروبا، بعد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وشد الرحال إلى الدوري السعودي للعب لنادي النصر.
ومن وقتها شهدت مسيرة «الدون» فترات صعود وهبوط، وإن نجح في تسجيل 13هدفاً في 14 مباراة حتى الآن، ولكنه يواجه صعوبة في إعادة فريقه إلى المركز الأول في الدوري السعودي. 

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غير أن الفرصة تبدو مواتية لإمكانية عودة الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية، إلى أحد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الصيف، وبعد 6 أشهر فقط من وصوله إلى الأراضي السعودية، إذ كشفت صحيفة «أبيند زيتونج ميونيخ» الألمانية النقاب عن أن بايرن ميونيخ تلقى «إيميلاً» مفاجئاً من ملياردير ألماني يدعى ماركوس شون، إقترح فيه حرفياً وبصورة صريحة، أستعداده لتمويل صفقة انضمام «الدون» إلى البايرن، مقابل عقد شراكة مع هذا النادي.
وأكدت الصحيفة إن هذا الاقتراح ليس «دعابة» كما يتصور البعض، وإنما مشروع صفقة حقيقية.
وقال الملياردير الألماني في «الإيميل» إن وصول نجم بحجم وثقل رونالدو إلى ميونيخ يسمح له بإنهاء مشواره الكروي بصورة أفضل كثيراً من الناحية الرياضية، من إستمرار بقائه في النصر، وإن عودته إلى أوروبا مرة أخرى، وهو في هذه السن الكبيرة «38 عاماً» قد تجعله مضطراً لتخفيض راتبه كثيراً عما يحصل عليه الآن في النصر.

النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
بايرن ميونيخ
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