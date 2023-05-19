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أرسنال يحسم مصير تشاكا

أرسنال يحسم مصير تشاكا
19 مايو 2023 15:46

لندن(د ب أ) 
قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن المناقشات بشأن مستقبل جرانيت تشاكا لن تجرى قبل نهاية الموسم. ولعب تشاكا دوراً بارزاً في اقتراب أرسنال في وقت سابق من هذا الموسم من حسم لقب الدوري الإنجليزي، لكنه يقترب من الدخول في العام الأخير في عقده مع النادي. 

وأبدى باير ليفركوزن الألماني اهتماماً بضم اللاعب السويسري الدولي، ليعود إلى الدوري الألماني من جديد، حيث سبق له اللعب لبروسيا مونشنجلادباخ لمدة أربعة أعوام قبل أن ينتقل إلى إنجلترا عام 2016. 

وقطع تشاكا رحلة مثيرة مع أرسنال، لكن أرتيتا يصب تركيزه حالياً على تحقيق نهاية جيدة لمشوار الفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قبل أن يحول تركيزه إلى السيناريوهات المحتملة لعقود اللاعبين. 

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وقال أرتيتا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "الأمور واضحة. هو لاعب أعتقد أنه شارك في كل دقيقة منذ أن توليت منصب المدير الفني." 

وأضاف :"هو شخص يحظى باحترام هائل في النادي. لقد كتب قصة رائعة عبر ما قدمه في النادي وما مر به من لحظات عصيبة، هو يشكل لاعباً أساسياً وعنصراً مهماً للغاية لدينا."
وأضاف أرتيتا: "أياً كان ما سيحدث، فإننا سنناقشه، لكن ليس الآن بالتأكيد."
وواجه أرسنال موجة انتقادات خلال الأيام الماضية إثر هزيمته على ملعبه أمام برايتون صفر / 3، وهو ما وضع قدماً لمانشستر سيتي على منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة خلال آخر ستة مواسم.
وسيحسم لقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي في حال هزيمة أرسنال أمام نوتينجهام فورست غداً السبت، كما يمكن للسيتي حسم اللقب بالفوز على تشيلسي مساء الأحد بغض النظر عن نتيجة مباراة أرسنال.

جرانيت تشاكا
أرسنال
ميكيل أرتيتا
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