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«الفرسان» يرتب الأوراق للموسم الجديد

«الفرسان» يرتب الأوراق للموسم الجديد
19 مايو 2023 17:00

 
مراد المصري (الاتحاد)

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بدأ شباب الأهلي ترتيب أوراقه مبكراً، تحضيراً للموسم الجديد، والذي يخوضه بصفته حاملاً للقب «دوري أدنوك للمحترفين»، من خلال السعي للتمسك بأبرز نجومه، وتعزيز الصفوف بأسماء تمثل إضافة في بعض المراكز التي يحتاج إليها.
وتمسك «الفرسان» ببقاء يوري سيزار، رغم محاولات الأندية البرازيلية الحصول على خدماته، إلا أن الرد كان واضحاً وقاطعاً، باستمرار اللاعب الذي قدم مستويات متميزة بشكل متصاعدي، منذ انضمامه إلى الفريق، وكان من الأسماء التي رجحت كفة شباب الأهلي للفوز بلقب الدوري، حيث شارك في 23 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع 5 أهداف، وقدم 21 تمريرة مؤثرة، و72 مراوغة.
ونجح شباب الأهلي من استقطاب اللاعب الصاعد سلطان الزعابي من اتحاد كلباء، ويجيد اللعب في مركز الظهير، ويمثل إضافة جيدة يحتاج لها الفريق، لتعزيز قائمة الخيارات، في ظل الاستحقاقات المتعددة.
ويواصل شباب الأهلي وضع اللمسات الأخيرة، على تمديد عقود عدد من اللاعبين، إلى جانب التخلص من الأسماء التي خرجت من الحسابات الفنية، بناءً على التقرير الفني النهائي للموسم الذي يتم بحثه والعمل وفقه خلال فترة «الانتقالات الصيفية».
على صعيد آخر، أعلن شباب الأهلي عن نجاح الجراحتين اللتين أجراهما أحمد جميل في «الساق»، على أن يبدأ لاحقاً مرحلة التأهيل للعودة إلى الملاعب مع بداية الموسم المقبل.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
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