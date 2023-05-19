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جونز يغادر «قلعة الشياطين» بعد 12 عاماً

جونز يغادر «قلعة الشياطين» بعد 12 عاماً
19 مايو 2023 14:51

لندن(أ ف ب)
يغادر المدافع فيل جونز الغائب عن الملاعب بسبب الإصابة نادي مانشستر يونايتد، رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في نهاية الموسم الحالي بعد 12 عاماً قضاها في ملعب «أولد ترافورد».
وأفاد فريق «الشياطين الحمر» الجمعة أن جونز الذي لاحقته لعنة الإصابات ويعاني لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية، سيغادر يونايتد عند انتهاء عقده في يونيو المقبل.
ودافع اللاعب البالغ 31 عاماً عن ألوان يونايتد الذي انضم إلى صفوفه قادماً من بلاكبيرن عام 2011، خلال 229 مباراة وسجل 6 أهداف وساهم في فوزه بلقب الدوري (2012-2013) والكأس (2015-2016) ويوروبا ليج (2016-2017).
وكتب جونز الذي لم يقرر مستقبله في الملاعب عبر صفحته على تويتر قائلاً: «هذا ليس وقت الحزن. لقد حان الوقت للنظر إلى الخلف بالنسبة لي ولعائلتي، والشعور بالسعادة لأنني تمكنت من عيش حلم في يونايتد».
وأضاف «يمكنني دائماً القول لعائلتي وأصدقائي إنه لا يستطيع الكثير من الناس اللعب لهذا النادي، وأن يكونوا دائماً ضمن تاريخه وأن يكونوا قادرين على النظر إلى الوراء مع هذا الكمّ الكبير من الذكريات السعيدة».
ولم يخض جونز أي مباراة منذ قرابة عام، مكتفياً ب 13 مباراة فقط منذ بداية موسم 2019-2020.
وأردف: «أتمنى لو كان بإمكاني اللعب أكثر. أتمنى لو كان بإمكاني تقديم المزيد للعديد من اللاعبين الذين لعبت إلى جانبهم...».
وختم: «في بعض الأحيان، في الحياة، تحدث أشياء لا نحبها، ولكن علينا أن نتعلم قبولها ونكون في سلام في أذهاننا لأننا فعلنا كل ما في وسعنا للتغلب على التحديات».

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