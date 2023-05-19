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أراوخو يكشف سر عودة «الليجا» إلى كتالونيا

أراوخو يكشف سر عودة «الليجا» إلى كتالونيا
19 مايو 2023 17:45

أنور إبراهيم (القاهرة)
حقق برشلونة إنجاز الفوز بالدوري الإسباني «الليجا» قبل جولتين من نهايته، بعد غياب عن منصات التتويج منذ 2019 في هذه المسابقة الأهم في إسبانيا، وأثبتت «كتيبة تشافي» أنها أفضل فريق والأكثر انتظاماً واستقراراً في النتائج بين كل الأندية الإسبانية. ويرجع الفضل لفوز «البارسا» بالدوري إلى دفاعه الحديدي وحارس مرماه العملاق الألماني مارك أندريه تيرشتيجن، إذ لم يستقبل هذا الدفاع منذ بداية الموسم وحتى الآن سوى 13 هدفاً فقط في 34 مباراة في «الليجا».
ويُعتبر الأوروجواياني رونالد أراوخو قلب دفاع الفريق أحد أهم نجوم هذا الخط، ولعب دوراً بارزاً مع زملائه في الحفاظ على نظافة شباك الفريق. وهو الذي أعاد في حديثه ل «راديو سبورت 890» الأوروجواياني، الفضل في تألقه وفي تحقيق تلك النتائج إلى روح العائلة الواحدة التي يتمتع بها الفريق والمزج رائع بين الشباب والنجوم المخضرمين.
وقال: هذا أمرمهم جداً وأثمر عن عائلة واحدة متماسكة. 

وأضاف أراوخو: على المستوى الدفاعي حققنا موسماً رائعاً، وما أجمل ألا يدخل مرماك سوى 13 هدفاً فقط في مواسم كامل، بعد مواسم سابقة اهتزت فيها شباك مرمانا بالكثير من الأهداف.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية عودة النجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي إلى برشلونة هذا الصيف، وهو الذي سبق أن لعب إلى جواره خلال سنواته الأخيرة مع البارسا، قال: الباب مفتوح دائماً أمام هذا النجم الكبير للعودة إلى بيته. 

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وعلق قائلاً: عودته ستكون مفاجأة سارة للجميع، وسيلقى الترحيب الكامل من الجميع في «الكامب نو»، وإن كان النجم الأوروجواياني اعترف بأن اللاعبين لا يتحدثون عنه داخل غرفة الملابس.
جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإسباني «الليجا» ستعلن موقفها بين ساعة وأخرى بشأن «خطة برشلونة» المالية لإعادة ميسي، وإذا وافقت عليها الرابطة فإن الكتالوني يمكنه البدء في اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة «البرغوث» إلى نادي عمره.

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برشلونة
ميسي
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