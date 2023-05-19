هندرسون حزين لرحيل ميلنر وفيرمينو

لندن (د ب أ)

اعترف جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأن النادي سيخسر الكثير برحيل جيمس ميلنر وروبرتو فيرمينو عن الفريق.

ولعب ميلنر وفيرمينو، اللذان انضما إلى ليفربول في صيف عام 2015، قبل أشهر قليلة من تولي يورجن كلوب منصب المدير الفني للفريق، دوراً بارزاً في النجاح الذي حققه ليفربول في الأعوام الأخيرة.

وسيرحل اللاعبان عن صفوف ليفربول مع نهاية عقودهما بنهاية الموسم الجاري، ويرى هندرسون أن أهميتهما للفريق لا تقتصر على الأداء بالملعب وإنما تمتد لما هو أبعد من ذلك. وعن دور ميلنر مع الفريق، قال هندرسون في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «هو يحمل قيمة هائلة بالنسبة للفريق.»

وأضاف: «أعتقد أن المدير الفني عبر عن ذلك بشكل مثالي عندما قال إننا ما كنا لنحقق شيئاً من دون ميلنر. هو شخصية مميزة وقائد مهم بالفريق.»

وتابع:«سيكون من الغريب بالتأكيد ألا نراه في ليفربول الموسم المقبل، لقد كان مذهلاً منذ أن أتى إلى النادي.»

أما فيرمينو، الذي عاد إلى التدريبات هذا الأسبوع بعد أن غاب عن الفريق في ست مباريات بسبب مشكلة عضلية، فسيحظى بوداع خاص في آخر مباراة لليفربول على ملعبه هذا الموسم، والمقررة أمام أستون فيلا غداً السبت.

ورافق النجم البرازيلي المحبوب فريق ليفربول في مباراته أمام مضيفه ليستر سيتي يوم الاثنين الماضي، وقد خصص مشجعو ليفربول أكثر من عشر دقائق خلال الشوط الثاني لترديد الهتافات والأغاني له.

وقال هندرسون عن فيرمينو: «سيشكل رحيله خسارة كبيرة أيضاً.» وأضاف: «الطاقة الجيدة التي يمنحها للفريق دائماً ما كان لها أثر إيجابي، هو دائماً يتمتع بحالة مزاجية جيدة ويبتسم، وقدراته على اللعب مذهلة.»

وتابع:«لحسن الحظ، عاد إلى التدريبات، وأتمنى أن يكون جاهزا، وإن لم يكن ذلك في مباراة السبت، ربما يكون في المباراة الأخيرة في الموسم.»