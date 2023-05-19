خمينيز: أبذل أقصى الجهد لإسعاد جماهير الوصل



مراد المصري (دبي)

وجه الأرجنتيني نيكولاس خمينيز رسالة إلى جماهير الوصل، عقب انضمامه رسمياً إلى الفريق قادماً من بني ياس، أكد فيها تطلعه إلى المرحلة المقبلة في عقده الذي يمتد إلى عام 2026، وأن هناك أشياءً رائعة تنتظر جماهير «الإمبراطور».

وأشار خمينيز في رسالته إلى أنه يبذل أقصى الجهد، من أجل إسعاد جماهير الوصل، وقال: في كل مرة أرتدي فيها قميص «الإمبراطور» أسعى للقيام بكل ما في وسعي، وسأكون أقوى بدعم جماهير «الأصفر».

وأضاف: أشعر بسعادة غامرة الآن، وليس لدي شك في أننا سنحقق أشياءً رائعة.

وجاء انضمام خمينيز إلى الوصل، في الوقت الذي يواصل فيه «الفهود» خطوات تحديد هوية المدرب الجديد للفريق، خلفاً للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، ما بين طرح أسماء من المدرسة اللاتينية، أو التفكير بالمدرسة الأوروبية التي أثبتت نجاحها، على اعتبار أن جميع المدربين الفائزين بلقب دوري المحترفين من الجنسيات الأوروبية.