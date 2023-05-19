الريال يتمسك بسياسته رغم رباعية السيتي

أنور إبراهيم (القاهرة)

أجمعت صحف "ماركا" و"ذا أتليتك " و"ريليفو"، على استمرار كارلو أنشيلوتي المدير الفني الإيطالي مع ريال مدريد، حتى نهاية عقده في صيف 2024، وذلك رداً على تساؤلات كثيرة ترددت في الوسط الكروي الإسباني، بعد الهزيمة المهينة بـ "رباعية " من مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال "الشامبيونزليج"، وذلك بعد أيام من فقدان الفريق للقب الدوري "الليجا" لصالح الغريم اللدود برشلونة.

وإذا كان أنشيلوتي استشاط غضباً من الأسئلة التي طرحها عليه الصحفيون الإنجليز والإسبان، بشأن مستقبله، وما إذا كان مستمراً مع "البلانكوس" أم إنه سيرحل بنهاية الموسم لتدريب المنتخب البرازيلي مثلما تردد مؤخراً، فإنه قد شعر في الوقت نفسه بارتياح شديد وتنفس الصعداء، عندما وجد كل لاعبي الفريق يساندونه ويدعمونه بعد إنتهاء مباراة السيتي .

وذكرت مصادرصحفية عديدة إن إدارة الريال لا ترغب في تعديل خططها هذا الصيف، بسبب هذه الهزيمة المهينة، وإنما تنوي الاستمرار في الاستراتيجية التي تنتهجها منذ سنوات، وإن الشيء الوحيد الذي بدا واضحاً للجميع إن الريال يحتاج إلى مهاجم جديد "رأس حربة" صريح، يساند الفرنسي كريم بنزيمة الذي لايوجد له بديل حقيقي على "الدكة" ، وأن يكون هذا المهاجم قادراً على منافسة النجم الفرنسي في مركزه، واللعب بدلاً منه إذا تطلب الأمر. وأوضحت المصادر نفسها إن أكثر ما يؤكد حاجة أنشيلوتي إلى بديل من طراز عالمي في مركز رأس الحربة، إنه إضطر إلى الإبقاء على كريم على أرض الملعب طوال مباراة السيتي، من دون أن يشكل أي خطورة تذكر، بل بدا عاجزاً وغير فعال .

وتحدثت بعض المصادر المستقلة عن حاجة الريال إلى ظهيرين أيسر وأيمن، في ظل صعوبة استمرار إدواردو كامافينجا في القيام بدور الظهير الأيسر وهو ليس مركزه، لعدم الاقتناع بمواطنه فيرلان ميندي كثير الإصابات في هذا المركز، وعدم قدرة داني كارفاخال الظهير الأيمن على الظهور بنفس مستواه العالي الذي تراجع كثيراً بحكم السن، كما أن بديله لوكاس فاسكيز ليس أيضاً على مستوى الظهير النموذجي.

والسؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة للمهاجم الجديد، من هو المهاجم ذو الطراز العالمي الذي يقبل على نفسه الجلوس على "دكة البدلاء" أغلب فترات الموسم لمجرد وجود بنزيمة؟ من المؤكد أن الدومينيكي الإسباني ماريانو دياز ليس سعيداً بجلوسه طوال الموسم تقريباً على "الدكة"، مع التسليم بأنه ليس البديل الكفء المناسب لفريق بثقل ريال مدريد، ولهذا طالبت مصادر صحفية عديدة بضرورة التعاقد مع مهاجم "سوبر" قادرعلى قيادة هجوم "الميرينجي" نحو استعادة الانتصارات، مثلما فعل غريمه التقليدي برشلونة بالتعاقد مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الموسم الماضي.