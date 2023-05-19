«عربي الشطرنج» يرفض تشكيل «اللجنة المؤقتة»



رضا سليم (الشارقة)



أصدر الاتحاد العربي للشطرنج، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، بياناً حول قرار اتحاد الاتحادات العربية، بتعليق عضوية الاتحاد، والذي صدر مؤخراً، وجاء البيان بعدما عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد اجتماعاً طارئاً «عن بعد»، بحضور 8 من أصل 10 أعضاء باللجنة.

وأكد البيان أن رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد هم أعضاء بالانتخاب من الجمعية العمومية للاتحاد، وليس من حق اتحاد الاتحادات العربية تشكيل لجنة مؤقتة بدلاً عنهم، حيث لا يوجد في النظام الأساسي للاتحاد، ما يعطي الحق لاتحاد الاتحادات العربية تشكيل لجنة مؤقتة، لذا فإن تشكيل اللجنة المؤقتة باطل.

ورفضت اللجنة التنفيذي للاتحاد القرار رقم 30 لسنة 2023 الصادر من اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، حيث استند على نص المادة رقم 64 من النظام الأساسي للاتحاد العربي للشطرنج، علماً بأن هذه المادة مكونة من ثلاث فقرات لتعليق العضوية، ولا ينطبق أي منها على موقف اللجنة التنفيذية الحالية، وبناء عليه تم رفض هذا القرار، لمخالفته القواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

ونوه البيان إلى أن مرجعية الاتحاد العربي للشطرنج، ليست فقط اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، بل أيضاً الاتحاد الدولي للشطرنج والجمعية العمومية صاحبة الحق في تشكيل اللجان المؤقتة واتخاذ القرارات المناسبة، ويواصل الاتحاد العربي برنامج نشاطه وعقد اجتماعاته، طبقاً لقرارات الجمعية العمومية الانتخابية التي جرت 14 فبراير 2022 من دون الالتفات إلى ما يصدر من أشخاص يريدون شق الصف العربي، وهم يمثلون الأقلية، ونحن ملتزمون بالقرارات التي تصدر من أغلبية أعضاء الجمعية العمومية.

واختتم البيان بأن اللجنة التنفيذية للاتحاد تقوم بعمل كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق الاتحاد، وفقاً لأحكام نظامه الأساسي، والقواعد الدولية والرياضية ذات الصلة.