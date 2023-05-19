15 خيلاً تخوض تحدي «كأس الوثبة»



إيطاليا (الاتحاد)



يحتضن مضمار تاجلياكوزو الإيطالي، يوم السبت، سباقين لجائزة كأس الوثبة ستاليونز، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة، وتبلغ إجمالي جوائزهما 12100 يورو، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي إقامة المهرجان بتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويجتذب السباق الأول لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 650 يورو، 6 من الخيول في سن ثلاث سنوات فقط، أبرزها «إليدورا» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة أندريا فيللي، و«إلدا» لستيفانو ميتيمي، وبإشراف نفس المالك، وبقيادة ساندرو جيسا.

وهناك «الينو ديتركسنتا» للفيرو ميريو، بإشراف نفس المالك، وقيادة جيرماتنو ماسيللي، و«امباجادور جو» لتي اس أي، بإشراف ايوناردو فورليني، وقيادة جيانلوكا سيسالوني، و«ايفاندر بونوزفا» لباولو بيرني، بإشراف أنطونيو ميجيلي، وقيادة عبد الله الرحراس.

وخصص السباق الثاني لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6050 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 9 خيول ويتقدم الترشيحات «القائد» بقيادة عبد الله الرحراس، و«هنوف الزمان» بقيادة ساندرو جيسا، وكلاهما تعود ملكيتهما للمالك النجيفي ريسنج، بإشراف اندو بوتي.

وينافس على اللقب «دوماس» للمالك والمدرب كريستيان ميتيني، وقيادة مارسيللو بيللي، و«دايمانتيد اتركسنتا» للمالك ألفيرو ميرو، وقيادة اندريا فيللي، و«آمور» لكلوديا دي كابريلا، بقيادة جيرمانو مارسيللي، وكلاهما بإشراف ماسميلانو نورديزي، وهناك «نهر داجوبيو» للمالك والمدرب سانتيني جاجيوليو.

وأنطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.