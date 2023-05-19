«القمر السماوي».. موعد مع التتويج في «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)

يريد مانشستر سيتي أن يحسم «اللقب الأول» نحو «ثلاثية محتملة»، حيث يستعد للتتويج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستقبل تشيلسي يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

ويستطيع «السيتي» الظفر باللقب أيضاً، في حال خسارة مطارده المباشر أرسنال أمام مضيفه نوتنجهام فوريست قبل 24 ساعة، أو حتى يستطيع ضمان اللقب نظرياً في حال انتهت المباراة الأخيرة بالتعادل، نظراً لفارق الأهداف الكبير الذي يفصله عن الفريق اللندني.

وبات «السيتي» على مشارف إحراز لقبه الثالث توالياً، والخامس في السنوات الست الأخيرة، حيث يتقدم على أرسنال المتصدرة لفترة طويلة، بفارق 4 نقاط قبل نهاية الموسم بمرحلتين.

وكان «السيتي» انتظر حتى الجولة الأخيرة الموسم الماضي، لضمان فوزه عندما كاد اللقب يفلت منه، إثر تخلفه أمام أستون فيلا صفر-2 قبل أن يقلب الطاولة على منافسه، ويخرج فائزاً 3-2.

غير أنه الآن يجد نفسه في موقع مريح جداً، بعد فوزه في مبارياته الـ 11 الأخيرة في الدوري المحلي، بينها انتصاره المدوي على أرسنال بالذات 4-1 الشهر الماضي.

وسيكون لقب الدوري منصة لـ «السيتي» نحو إحراز ثلاثية نادرة لم يحققها في إنجلترا إلا جاره مانشستر يونايتد عام 1999، علماً أن «السيتي» سيواجه «اليونايتد» في نهائي كأس إنجلترا في الثالث من يونيو، قبل أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر منه ضد الإنتر الإيطالي على ملعب أتاتورك في إسطنبول.

وجّه «السيتي» رسالة شديدة اللهجة إلى منافسه الإيطالي، عندما ضرب ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا مع 14 لقباً، برباعية في إياب نصف النهائي، ليؤكد أنه مرشح فوق العادة للتتويج بـ «باكورة» ألقابه القارية، بعد أن خسر في أول نهائي له أمام مواطنه تشلسي صفر-1 عام 2021.

وفي المقابل، أصبح نيوكاسل قاب قوسين أو أدنى من انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عقدين، ويضمن نيوكاسل «الثالث» مع 69 نقطة، والذي أحرز آخر لقب له في مختلف المسابقات عام 1969، المقعد في المسابقة الأوروبية الأم في حال فوزه على ليستر سيتي «الاثنين»، أو حتى في حال خسارة ليفربول الخامس مع 65 نقطة أمام ضيفه أستون فيلا «الأحد».

في المقابل، يحتاج مانشستر يونايتد الرابع إلى فوزين من مبارياته الثلاث الأخيرة أو أن تصب النتائج الأخرى في مصلحته، ليحذو حذو نيوكاسل، حيث يتخلف عنه بفارق 3 نقاط مع مباراة مؤجلة.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع بورنموث خارج ملعبه السبت قبل أن يستضيف توالياّ تشيلسي في 25 الحالي، ثم فولهام في 28 منه على ملعب «أولدترافورد».

في المقابل، يواجه ليستر سيتي الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما توج بطلاً للدوري الإنجليزي عام 2016، خطر الهبوط، حيث يتخلف عن أول الناجين إيفرتون بفارق نقطتين «32 مقابل 30»، ويخوض مباراتيه الأخيرتين ضد نيوكاسل ووستهام.