التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»

رضا سليم (الشارقة)



سيطر التعادل على أغلب لقاءات الطاولات الأولى، ضمن الجولة الثانية من بطولة الشارقة ماسترز الدولية السادسة للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها إلى 26 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 65 دولة، يتنافسون على 60 ألف دولار.

وتعادل سالم عبدالرحمن لاعب المنتخب ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع المونتينيجري كادريتش دينيس، وتعادل المصنف الأول الإيراني بارهام مقصودلو مع الأوكراني أنتون كوروبوف.

وعلى الطاولة الثانية تعادل الهندي جوكيش مع البلغاري إيفان تشيبارينوف، وتكرر التعادل على الطاولة الثالثة بين الصيني يو يانجي والهندي نارا يانان، وعلى الطاولة الرابعة، تعادل الأميركي هانز نيمان مع التشيكي انجوين فان، وعلى الطاولة الخامسة تعادل الهندي آرجون أريجايسي مع التركي مصطفى يلماز، فيما تمكن الهندي براجا جننادا من الفوز على مواطنه رونك سادواني على الطاولة السادسة.

وافتتحت نجلاء عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، الجولة الثانية من البطولة، بحضور عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وإحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد للنادي.

وأكد عمر نعمان مدير البطولة أن النسخة الحالية تعتبر إحدى أقوى البطولات على المستوى العالمي، وهي تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، كما أن المعدل التصنيفي للبطولة هذا العام «2617 نقطة»، مما يجعلها الأعلى تقييماً على مستوى جميع البطولات المنظمة في العالم، خلال السنوات الماضية نسبة لعدد المشاركين «78 لاعباً».

وأشار إلى أن جميع مباريات «الماسترز» يتم نقلها بشكل مباشر على العديد من مواقع الشطرنج العالمية ،ويعلّق فنياً على الجولات المحاضر والأستاذ الكبير الهولندي إيفان سوكولوف، وكذلك البث المباشر للجولات على قناة النادي على «اليوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح أن النادي ينظم سلسلة من المسابقات، تزامناً مع البطولة الرئيسة هما بطولة التحدي للمصنفين تحت 2500 نقطة، بمشاركة 66 لاعباً ولاعبة، وافتتح باب المشاركة للاعبي النادي وجميع لاعبي أندية الدولة الموهوبين. بالإضافة الى أكثر من 40 لاعباً من الدول العربية تم دعوتهم واستضافتهم من الاتحاد العربي، والذي يسعى بدوره لتطوير مستوى اللاعبين العرب، من خلال الاحتكاك المباشر مع لاعبين ذوي خبرة عالية، وتحسين مستواهم الفني، ورفع تصانيفهم الدولية، كما تم تنظيم بطولة الواعدين للمصنفين تحت 2000، ويشارك فيها 62 لاعباً ولاعبة، وتهدف إلى تطوير المستوى الفني للاعبين الشباب والناشئين، واكتشاف المواهب الواعدة.