كوزمين: «الملك» تنتظره «90 دقيقة نارية»!



علي معالي (الشارقة)



خطوة مهمة قطعها الشارقة إلى نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، بالتفوق على الجزيرة بهدف، في مباراة ذهاب «مربع الذهب»، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويعد الفوز هو الثالث لـ «الملك» على «فخر أبوظبي»، في كأس الرابطة خلال حقبة الاحتراف، ليتساوى مع الجزيرة الذي حقق العدد نفسه من الانتصارات، والتعادل في مباراة، من أصل 7 مواجهات جمعت الفريقين خلال مشوار البطولة، لتصبح مباراة الإياب يوم الاثنين المقبل، سواء بالصعود إلى النهائي، أو «فض الشراكة» في عدد مرات الفوز.

ورغم انتصار «الملك»، إلا أنه ما زالت هناك «أخطاء كارثية» في الدفاع والهجوم، وكان بمقدور الجزيرة التعادل بعد ضربة الجزاء السهلة التي منحها خالد الظنحاني، ولكن علي مبخوت أضاعها، بعد تألق الحارس عادل الحوسني في التصدي لها، وفيما يخص الهجوم، يتواصل إهدار الفرص السهلة، بسبب عدم تركيز الخط الأمامي، ومع ذلك وفي ظل غياب الثنائي القوي كايو لوكاس ودجانيني للإصابة، فإن «الملك» خرج بالأهم من اللقاء.

وما زال كوزمين مدرب الشارقة يشعر بالقلق من مباراة الإياب وقال: الجزيرة فريق قوي جداً، وهذه حقيقة يجب التأكيد عليها، وتنتظرنا 90 دقيقة «من نار» في «الملعب البيضاوي، وصحيح الفوز مهم للغاية، وسط تضحيات كبيرة، وحرارة مرتفعة، ولكن ظهر العطاء والتركيز من لاعبي فريقي، ولدينا أفضلية نسبية قبل لقاء العودة، وعلينا ألا ننظر إليها مطلقاً، ولن نفكر فيها.

وأضاف: تحكمنا في مجريات اللعب نوعاً ما، ولم نمنح المنافس الفرص، ولكن في الوقت نفسه أهدينا الجزيرة ضربة جزاء بسهولة، وهو ما تحدثت فيه مع اللاعبين، بأننا نتسبب في ضربات جزاء كثيرة، وصل عددها إلى 15 ضربة هذا الموسم، ورغم الانتصار هناك خطوة وشوط آخر مهم، علينا انتظاره، وتقديم الأفضل خلاله.

وأكد أحمد مبارك مدير الكرة بالشارقة أن اللاعبين نفذوا تعليمات المدرب، وقال: تبقى 50% أخرى بالمباراة على ملعبنا، وخلال هذين اليومين هناك إعادة استشفاء اللاعبين، وعلينا التركيز بنسبة عالية وسط هذه الأجواء.

وأضاف: رغم غياب دجانيني وكايو لوكاس كان لدينا البديل المناسب، وهذا يعود إلى العمل الناجح لإدارة النادي في توفير العناصر المناسب، وفوجئنا بإصابة كايو ودجانيني في العضلة الخلفية، ومن المنتظر وجودهما في مباراة الإياب، في حال الشفاء التام.