«الآسيوي» يشيد بمبادرات تطوير «دورينا»

معتز الشامي (دبي)



أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بأفكار المبادرات التطويرية التي يتم تطبيقها في «دورينا»، والمتوقع أن تنطلق مشروعاتها الموسم المقبل، خاصة بعد تحويل التوصيات والمقترحات التي تُرفع إلى الجمعيات العمومية للرابطة واتحاد الكرة، إلى قرارات تصب في مصلحة المسابقة.

وشدد الاتحاد الآسيوي على أن وجود اهتمام بإطلاق منتدى شامل لتطوير العمل الاحترافي في أي دوري بالقارة، يسهم في تقديم صورة إيجابية وجادة عن آليات التحول الكامل للاحتراف ودعم الأندية، وتبادل الخبرات مع الدوريات كافة، سواء بالقارة أو خارجها، وهو ما يعزز نقاط القوة في أي دوري محترف، ويسهم في نشر أفكاره ومشروعاته.

وتلقى الاتحاد الآسيوي تقريراً حول منتدى تطوير دوري الإمارات الذي عُقد في أبوظبي مطلع مايو الجاري على مدار يومين، وشهد مشاركة خبراء دوليين من «الفيفا» والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الآسيوي والأندية والمعنيين ومختلف وسائل الإعلام.

وطرح المنتدى أفكاراً للنقاش تتعلق بعدد اللاعبين الأجانب، وملف اللاعب المقيم، وحراس المرمى الأجانب، بالإضافة إلى بعض المشروعات الأخرى الخاصة بالتسويق والاستثمار وزيادة جذب الجماهير، والاهتمام بالبيئة والمجتمع، ونشر ثقافة الرياضة وكرة القدم بشكل خاص فيه.

وأعلن المنتدى أن تلك الأفكار التي تمت مناقشة أغلبها مع الأندية، في ورش عمل مستمرة على امتداد الموسم، تم تقديم أبرزها للنقاش خلال المنتدى، قبل تكوين رؤية شاملة بشأنها ورفعها إلى المعنين، إما بإضافة أو تنقيح بعض جوانبها، وتحويلها إلى الجمعيات العمومية للرابطة واتحاد الكرة، وتنتقل بعد ذلك إلى مشروعات للتطبيق، بما يعود بالنفع على «دورينا».



ومن جانبه، أكد شين مان جيل الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي، الذي حاضر في إحدى ندوات المنتدى، أنه يجد ما أسماه بـ «جدية كبيرة»، من جانب رابطة المحترفين، لتحقيق خطوات إيجابية وقفزات كبيرة على مسار التطور.

وقال: «اطلعت على أفكار ومبادرات متميزة للغاية، تستحق أن يتم ليس فقط تطبيقها، ولكن مشاركتها مع بعض الدوريات بالمنطقة والقارة، وحريصون في الاتحاد الآسيوي، على تقوية العلاقات بين الروابط المحترفة بالقارة، ونقل وتبادل الخبرات فيما بينها، لأن بعض تلك الأفكار والمبادرات، يمكن نقلها إلى دول مجاورة أو دوريات أخرى بالقارة، بما يحقق الاستفادة لمنظومة الاحتراف القاري عموماً».

وأضاف: «وقفنا على كل التفاصيل الخاصة بمنتدى تطوير دوري الإمارات، هناك بعض المبادرات التي تستحق أن تحصل على المساندة اللازمة، والاتحاد الآسيوي يرحب بدعم أي مشروع في أي دوري بالتأكيد، خصوصاً إذا ما خضع للنقاش والتدقيق والآراء بهدف تطويره، وبالتالي يمكننا القول إن رابطة المحترفين، بقيادة عبد الله ناصر الجنيبي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، تحقق نجاحات على الأرض بالفعل، كما تقدم أفكاراً يمكنها أن تحدث تطويراً كبيراً من الجوانب الفنية، والتنظيمية والتسويقية، بخلاف جوانب مجتمعية وبيئية أيضاً».

وأشار جيل إلى أن الاهتمام بكل تلك التفاصيل، من شأنه أن يرفع قيمة أي دوري، وقال: «نستعد لتقديم يد المساندة والشراكة مع مشروعات الرابطة التطويرية بالتأكيد، وحضورنا للمنتدى تأكيد على قناعة الاتحاد الآسيوي، بقيمة مبادرات التطوير التي تهتم رابطة المحترفين الإماراتية بتنفيذها».