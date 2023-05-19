«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»



دبي (الاتحاد)



احتفل اتحاد الريشة الطائرة بالنجاح التنظيمي لبطولة آسيا التي استضافتها دبي من 25 إلى 30 أبريل الماضي، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري للاتحاد، وشارك فيها أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 28 دولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للاتحاد، برئاسة نورة الجسمي، وتم تكريم فرق عمل اللجنة المنظمة للبطولة، تقديراً لجهودهم التي أسهمت في نجاح هذا الحدث الذي أقيم للمرة الأولى في الإمارات، وشمل التكريم 6 حكمات مواطنات تألقن في إدارة المباريات، وهن ميسون البلوشي، مريم البلوشي، عائشة شاهين، مشاعل البلوشي، مي منصور وآية محمد.

وأكدت الجسمي أن جميع الوفود الآسيوية أشادت بالتنظيم والحضور الجماهيري الكبير الذي تابع مختلف المنافسات طيلة أيام البطولة، وقالت: النجاح بفضل تضافر جهود جميع الأطراف وفرق العمل، من لجان تنظيم والحكام والمتطوعين والمستويات الفنية العالية التي ظهرت عليها البطولة.

وأوضحت الجسمي أن تكريم الحكمات، يأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير التحكيم الإماراتي، والوصول به إلى مستويات دولية، حيث يتم إتاحة الفرصة للحكمات للمشاركة في دورات تكوينية، والحصول على شهادات دولية.

من جهة أخرى، هنأ أعضاء مجلس الإدارة الجسمي، بمناسبة فوزها بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عُقدت في دبي على هامش البطولة الآسيوية.

وحرص مجلس الإدارة على توجيه الشكر في بداية الاجتماع إلى الهيئة العامة للرياضة، ومجلس دبي الرياضي، وشركة النصر للألعاب الرياضية، والمدرسة الفرنسية، ومجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي، على دعمهم للبطولة، كما وجه مجلس الإدارة الشكر إلى رعاة البطولة خيلادي اكس دوت كوم وشوبا للتطوير العقاري وماي دبي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في دورة الألعاب العربية رقم 15 التي تستضيفها الجزائر خلال يوليو المقبل، ووافق مجلس الإدارة على إقامة معسكر تحضيري للمنتخب من 25 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين في دبي، حيث قررت اللجنة الفنية اختيار أفضل 8 لاعبين للمنتخب من بين قائمة أولية تضم 15 لاعباً.

ووافق مجلس الإدارة على طلب نادي أبوظبي لألعاب المضرب للانتساب للاتحاد، داعياً باقي الأندية لاحتضان اللعبة والاستثمار فيها، كونها رياضة أولمبية وجاذبة لمختلف الجاليات المقيمة في الدولة.