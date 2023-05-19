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الرياضي

«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»

«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
19 مايو 2023 12:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

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أعلن اتحاد كرة الطاولة ترشح المهندسة مجد البلوشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة النسائية، لعضوية لجنة الاستدامة في الاتحاد الدولي، خلال الانتخابات التي تُعقد على هامش اجتماع الجمعية العمومية، في أغسطس المقبل، بمدينة بانكوك التايلاندية، بحضور حسن الزرعوني الأمين العام، وممثل الاتحاد في «العمومية».
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة اتحاد الطاولة، في مقره بدبي مساء أمس الأول، برئاسة المهندس داوود الهاجري، وبحضور إبراهيم العسم نائب رئيس الاتحاد، وحسن الزرعوني الأمين العام، وأحمد البحر الأمين العام المساعد، وعبدالرحمن المنهالي المدير المالي، والأعضاء فيصل الكعبي، ومجد البلوشي. 
واعتمد اجتماع مجلس الإدارة مشاركة منتخب الشباب والناشئين في بطولة التشيك الدولية، والمقررة من 28 مايو الحالي إلى الأول من يونيو المقبل، حيث يتراس عبدالرحمن المنهالي وفد منتخبنا، بجانب خالد صقر «إدارياً»، والمدربين شاو لي وإسلام مطاع، بجانب 9 لاعبين.
وضمت قائمة المنتحب محمد وعبدالله وعلي ويوسف الحواري «النصر»، أحمد ومحمد سعيد، منصور عبدالله «الشارقة»، ناصر المري، راشد هلال «الوصل».

الإمارات
اتحاد الطاولة
إبراهيم العسم
داوود الهاجري
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