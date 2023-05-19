الجولة الختامية من «التجديف الحديث» على كورنيش أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ينظم النادي يوم السبت الجولة الختامية من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، وسادس جولات البطولة القوية، في لوحة تنافسية قوية، يشارك من خلالها 5 أندية بحرية من مختلف أنحاء الإمارات.

وأقيمت الجولة الأولى من البطولة في أبوظبي خلال ديسمبر الماضي، واستمرت جولاتها بنجاح في مختلف إمارات الدولة، حتى العودة مجدداً إلى العاصمة أبوظبي.

وشهدت الجولات الماضية منافسة قوية على فئات البطولة المتنوعة، وذلك من أجل حصد المراكز الأولى على مستوى الموسم للبطولة المحلية، التي تأتي لأن تكون ضمن التحضير والإعداد للمنافسات الأولمبية لاحقاً، وتدريب وتجهيز المتسابقين والكوادر الوطنية للمشاركات الدولية.

ويشارك من خلال السباق الختامي 15 فئة، بمشاركة قرابة الـ 60 متسابق ومتسابقة من أكاديمية أبوظبي، والنادي البريطاني، ونادي الحمرية، ونادي مونتي للتجديف، ونادي رأس الخيمة، في أحد التجمعات المهمة للتجديف الحديث، وتنطلق الجولة الختامية على مرحلتين، حيث تبدأ الأولى في التاسعة والنصف صباحاً، وتستمر إلى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، على تنطلق المرحلة الثانية في الساعة الثانية ظهراً، وتتواصل إلى الساعة الرابعة عصراً، ويعقبها مباشرة مراسم تتويج الفائزين والأوائل.

وتضم المنافسة 15 فئة مختلفة من التجديف الحديث، ما بين فردية وزوجية ورباعية، وأيضاً فئات عمرية مختلفة تقدم لوحة تنافسية قوية، على مسار يبلغ طوله ألف متر تقريباً، انطلاقاً من الكورنيش، وصولاً إلى شاطئ النادي، حيث خط النهاية.

ومن المقرر أن يتم توزيع 92 ميدالية على الفئات المختلفة، حيث يبلغ عدد المتسابقين 4 في بعض القوارب في الرباعي، كما تسمح قوانين اللعبة بمشاركة أي بحار ومتسابق في أكثر من فئة.

وتنطلق السواعد في رحلة إعداد وتجهيز لما هو قادم من استحقاقات دولية ومحلية في مسابقات التجديف الذي تعد من أولى الرياضات الأولمبية، وتلقى رواجاً عالمياً، لا سيما وأن التحضير والتجهيز يحتاج إلى وقت ولياقة قوية.

وتعد البطولة مرحلة مهمة في الإعداد والتجهيز لأبطال المنتخب الوطني الخاص بالتجديف وصقل المواهب ومنحها فرصة المشاركة والتمرين من خلال البطولات المحلية.