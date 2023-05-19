«صراع الأقوياء» في «مربع ذهب» كأس اليد

رضا سليم (دبي)



يشهد نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، السبت، والتي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مواجهتين من «العيار الثقيل» على صالات محايدة، حيث يلتقي الشارقة مع العين بصالة نادي الجزيرة، فيما يلعب الوصل مع شباب الأهلي بصالة راشد بن حمدان في نادي النصر، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية يوم 27 مايو الجاري بمجمع زايد بالفجيرة.

تأهل الشارقة إلى «مربع الذهب»، بالفوز على مليحة 27-24 في الدور التمهيدي، فيما صعد العين على حساب النصر 33-25، وفي المواجهة الثانية، صعد الوصل بالفوز على دبا الحصن 34-25، فيما تأهل شباب الأهلي بالفوز على الجزيرة 27-21، وهي المباراة التي أدارها طاقم تحكيم دولي عراقي.

وتبدو أوراق المدربين في الفرق الأربعة مكشوفة، إلا أن جميعهم يبحثون عن اللقب الأغلى والأخير هذا الموسم، في محاولة لمنع الشارقة من الفوز باللقب الخامس، والسيطرة على ألقاب الرجال، بعد الفوز بكأس السوبر، وكأس الإمارات، وكأس نائب رئيس الدولة، ودرع الدوري.

من ناحية أخرى، تواصل لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد برئاسة فيصل حسين الطواش زيارتها للأندية، برفقة الجهاز الفني للمنتخب الجديد، بقيادة الفرنسي دانيلو برستوفاك، ومعه خميس السويدي مدير المنتخب، ونور دمرجي مساعد مدرب منتخب الرجال، لتحليل الأداء الفني، ومحمد النمر سكرتير لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد.

وجاءت الزيارة الأخيرة إلى العين، بهدف التنسيق مع الأندية قبل تنفيذ أجندة تدريبات المنتخب الوطني للرجال، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، حيث التقى الوفد خلال الزيارة بعدد من مسؤولي النادي، كان على رأسهم عبدالله سعيد الكعبي عضو شركة نادي العين للألعاب الرياضية، مشرف لعبة كرة اليد، وعادل الشامسي إداري الفريق الأول، وسبق أن زار وفد لجنة المنتخبات أندية الشارقة والوصل والنصر وشباب الأهلي، ومليحة.