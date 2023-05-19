السبت 20 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«صراع الأقوياء» في «مربع ذهب» كأس اليد

«صراع الأقوياء» في «مربع ذهب» كأس اليد
19 مايو 2023 11:00

رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد يفتتح فعاليات مهرجان «صير بونعير»
«الزعيم» بطل كأس الشباب


يشهد نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، السبت، والتي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مواجهتين من «العيار الثقيل» على صالات محايدة، حيث يلتقي الشارقة مع العين بصالة نادي الجزيرة، فيما يلعب الوصل مع شباب الأهلي بصالة راشد بن حمدان في نادي النصر، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية يوم 27 مايو الجاري بمجمع زايد بالفجيرة. 
تأهل الشارقة إلى «مربع الذهب»، بالفوز على مليحة 27-24 في الدور التمهيدي، فيما صعد العين على حساب النصر 33-25، وفي المواجهة الثانية، صعد الوصل بالفوز على دبا الحصن 34-25، فيما تأهل شباب الأهلي بالفوز على الجزيرة 27-21، وهي المباراة التي أدارها طاقم تحكيم دولي عراقي. 
وتبدو أوراق المدربين في الفرق الأربعة مكشوفة، إلا أن جميعهم يبحثون عن اللقب الأغلى والأخير هذا الموسم، في محاولة لمنع الشارقة من الفوز باللقب الخامس، والسيطرة على ألقاب الرجال، بعد الفوز بكأس السوبر، وكأس الإمارات، وكأس نائب رئيس الدولة، ودرع الدوري. 
من ناحية أخرى، تواصل لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد برئاسة فيصل حسين الطواش زيارتها للأندية، برفقة الجهاز الفني للمنتخب الجديد، بقيادة الفرنسي دانيلو برستوفاك، ومعه خميس السويدي مدير المنتخب، ونور دمرجي مساعد مدرب منتخب الرجال، لتحليل الأداء الفني، ومحمد النمر سكرتير لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد.
وجاءت الزيارة الأخيرة إلى العين، بهدف التنسيق مع الأندية قبل تنفيذ أجندة تدريبات المنتخب الوطني للرجال، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، حيث التقى الوفد خلال الزيارة بعدد من مسؤولي النادي، كان على رأسهم عبدالله سعيد الكعبي عضو شركة نادي العين للألعاب الرياضية، مشرف لعبة كرة اليد، وعادل الشامسي إداري الفريق الأول، وسبق أن زار وفد لجنة المنتخبات أندية الشارقة والوصل والنصر وشباب الأهلي، ومليحة.

كأس رئيس الدولة لليد
الشارقة
العين
شباب الأهلي
الوصل
آخر الأخبار
الوحدة يعود من المغرب بتعادل سلبي مع الجيش
الرياضي
الوحدة يعود من المغرب بتعادل سلبي مع الجيش
اليوم 01:36
بالفوز على الترجي.. الأهلي إلى النهائي الـ16 في «الأبطال»
الرياضي
بالفوز على الترجي.. الأهلي إلى النهائي الـ16 في «الأبطال»
اليوم 01:34
جانب من لقاء لانا نسيبة وهانس جروندبرج (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تجدد دعم العملية السياسية في اليمن
اليوم 01:13
فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية
اليوم 01:13
فيصل بن فرحان وأحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب القمة (أ ف ب)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استراتيجية عربية جديدة لحل الأزمات
اليوم 01:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©