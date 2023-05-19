ميدفيديف وتيتيباس.. «الموعد الإيطالي»



روما (رويترز)

قدم الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث عالمياً أداءً قوياً، ليهزم الألماني المتأهل من التصفيات يانيك هانفمان 6-2 و6-2، ويصعد إلى نصف نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس للمرة الأولى.

ولم يسبق لميدفيديف، الذي يصف نفسه بأنه «متخصص في الملاعب الصلبة»، الفوز بمباراة في روما قبل النسخة الحالية، لكنه قدم أداءً قوياً ليتأهل إلى الدور نصف النهائي على الملاعب الرملية للمرة الأولى منذ مونت كارلو 2019.

وقال ميدفيديف «أشعر بحالة رائعة، قلت قبل البطولة إنني أشعر بحالة رائعة جداً في التدريبات، دائماً ما يكون قول ذلك خطراً إذا خسرت في الدور الأول وتقول بداخلك: لماذا قلت ذلك؟، لكني أثبت صحة ذلك».

وأجاد ميدفيديف التعامل مع ضربات هانفمان القوية وسيطر على تبادلات الضربات من الخط الخلفي وهيمن على المباراة بإرسال قوي ليحسم الفوز في ساعة و20 دقيقة.

وقال ميدفيديف عن هانفمان الذي أطاح ببطل مونت كارلو أندريه روبليف وتايلور فريتز المصنف التاسع في طريقه لدور الثمانية «كان يعاني أكثر مني، وأنا سعيد بالفوز والتأهل إلى نصف النهائي،

وكنت أعرف أنه يجب إعادة أكبر عدد ممكن من الكرات داخل الملعب، لأنه يلعب بشراسة، ربما لم يقدم أفضل مستوياته، لكنها طبيعة الأمور، وأنا سعيد بقدرتي على تحييد أسلوبه الهجومي».

وسيواجه ميدفيديف في نصف النهائي اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الخامس عالمياً الذي تغلب على الكرواتي بورنا تشوريتش 6-3 و6-4.

وقال اللاعب اليوناني في الملعب عن مواجهته المقبلة أمام ميدفيديف «إنه يقدم أداءً جيداً وكذلك أنا، وأشعر بأنني على ما يرام في الملعب، بصرف النظر ما إذا المباراة ستقام ليلاً أو نهاراً، أتمنى تقديم أفضل أداء لي أمامه».

وأضاف تيتيباس «أعتقد أنه يقدم أداءً أفضل من السنوات السابقة».

ويسعى اللاعب الروسي للفوز بخامس ألقابه هذا الموسم، بعد انتصاره في روتردام والدوحة ودبي وميامي.