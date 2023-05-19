ديميرباي: روما يجعل الأشياء قبيحة!

ليفركوزن (أ ف ب)

ضرب روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني «ملك» المسابقة موعداً في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج»، بإقصائهما باير ليفركوزن الألماني ويوفنتوس الإيطالي توالياً من نصف النهائي.وتعادل روما سلباً مع مضيفه ليفركوزن إياباً، بعدما كان حسم لقاء الذهاب لمصلحته 1-صفر، فيما أقصى الفريق الإسباني، «السيدة العجوز» 2-1 بعد التمديد، إثر انتهاء الوقت الأصلي 1-1، على غرار لقاء الذهاب.

ويعتبر إشبيلية «ملك» هذه المسابقة مع 6 ألقاب، والذي حال دون نهائي إيطالي 100 بالمئة للمرة الأولى، منذ أن تغلب الإنتر على لاتسيو 3-صفر عام 1998، وتقام المباراة النهائية في بودابست على ملعب بوشكاش أرينا في 31 مايو الحالي.

في المباراة الأولى، حافظ مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو على آماله برفع كأس قارية للموسم الثاني توالياً، بقيادته فريقه إلى النهائي، بعدما كان توج معه بطلاً لمسابقة «كونفرنس ليج» الموسم الماضي.

قال قائد روما لورنتسو بيليجريني «هناك العديد من الأشياء التي يمكن لروما، بل ويجب علينا تحسينها، ولأننا مجموعة حقيقية، وأسرة، نجحنا في هذا الإنجاز الصغير».

من جهته، قال كريم ديميرباي لاعب ليفركوزن «افتقدنا قليلاً للحظ، لكنني فخور باللاعبين والنادي، يتمتع فريق روما بخبرة كبيرة، مع مدرب صاحب خبرة كبيرة أيضاً».

وأضاف منتقداً الأسلوب الدفاعي لروما «هو لأمر مخز، انه في الدور نصف النهائي على مثل هذا المستوى العالي يمكن مكافأة هذا النوع من اللعب، لقد جعلوا الأشياء قبيحة للغاية في النهاية».