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الرياضي

دنفر يوجه «الضربة الثانية» إلى ليكرز

دنفر يوجه «الضربة الثانية» إلى ليكرز
19 مايو 2023 10:14

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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حقق دنفر ناجتس فوزه الثاني توالياً على لوس أنجلوس ليكرز 108-103، في سلسلة اللقاءات بينهما في نهائي المنطقة الغربية، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفضل تألق نجمه جمال موراي الذي سجل 37 نقطة، منها 23 في الربع الأخير.
ونجح نجم دنفر الآخر الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، في تحقيق «تريبل دابل» جديدة، بتسجيله 23 نقطة، و17 متابعة، و12 تمريرة حاسمة، لكن موراي كان مفتاح الفوز في اللقاء، بنجاحه في ست تسديدات من أصل 7 في الربع الأخير، و4 من أصل 5 رميات ثلاثية نفذها، في حين فشل يوكيتش أو كنتفايوس كالدويل-بوب «8 نقاط» في تسجيل أي نقطة في الربع الأخير.
وأضاف موراي إلى حصاده التهديفي 10 متابعات، و5 تمريرات حاسمة.
في المقابل، برز في صفوف ليكرز ليبرون جيمس وأوستن ريفز مع 22 نقطة لكل منهما، وأضاف «البديل» الياباني روي هاشيمورا 21 نقطة.
وبعد يومين على قيام دنفر بالبناء على ربع أول قوي، ليفوز بالمباراة الاولى، انتهى الربع الأول بالتعادل 27-27، قبل أن يتقدم ليكرز بفارق 11 نقطة، في إحدى مراحل الربع الثاني، لينهيه متقدماً 53-48، وظلت النتيجة متقاربة حتى نهاية الربع الثالث الذي أنهاه ليكرز متقدماً بفارق 3 نقاط «79-76».
وتقدم دنفر للمرة الأولى في المباراة، بفضل ثلاثية لموراي في مطلع الربع الأخير، وحافظ على تقدمه حتى النهاية.
وسجل دنفر 7 ثلاثيات في الربع الأخير بينها 4 لموراي، وكان موراي تألق، عندما بلغ فريقه نهائي المنطقة الغربية عام 2020، لكن غاب عن الأدوار الإقصائية في الموسمين الماضيين، بعد أن تعرض لقطع في أربطة الركبة في أبريل عام 2021، ويحل دنفر ضيفاً على ليكرز في المباراتين المقبلتين أولهما السبت.

 

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
فريق دنفر ناجتس
لوس أنجلوس ليكرز
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