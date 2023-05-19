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الرياضي

نافاس: الاستمتاع بـ «الجنون»!

نافاس: الاستمتاع بـ «الجنون»!
19 مايو 2023 10:04

 
إشبيلية (رويترز) 

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قلب إشبيلية الإسباني تأخره، ليفوز على يوفنتوس الإيطالي 2-1، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج»، ليتأهل إلى النهائي، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1، ويسعى الفريق الإسباني لتعزيز رقمه القياسي، بحصد اللقب للمرة السابعة، عندما يواجه روما في النهائي الذي يقام يوم 31 مايو الجاري، بعدما فاز فريق المدرب جوزيه مورينيو على باير ليفركوزن 1-صفر في النتيجة الإجمالية، بعدما انتهى لقاء الإياب بالتعادل السلبي.
وأبلغ خيسوس نافاس قائد إشبيلية محطة موفيستار بلاس «إنه أمر جنوني، لا يصدق، إنه وقت الاستمتاع بهذه اللحظة الرائعة، كانت الجماهير رائعة وتستحق كل شيء، أظهرنا شجاعتنا لنتعافى بعد أشهر عصيبة».
وقال «دفعتنا شجاعة الجماهير، وتأهلنا إلى نهائي أوروبي آخر، كان هذا فريقي منذ طفولتي، وأعيش كل مباراة بحماس شديد، حان دورنا للاستمتاع».

يوروبا ليج
إشبيلية
يوفنتوس
نافاس
روما
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