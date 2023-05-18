وستهام إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

برلين (د ب أ)

بلغ وستهام يونايتد الإنجليزي نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه 1/ صفر على مضيفه ألكمار الهولندي في إياب الدور قبل النهائي. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز وستهام على ملعبه 2/1، ليبلغ الفريق الإنجليزي نهائي النسخة الثانية من البطولة، والتي انطلقت الموسم الماضي وفاز بها روما الإيطالي، بعد تفوقه 3 /1 في مجموع المباراتين.

وسجل بابلو فورنالس هدف المباراة الوحيد لوستهام في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. وسيلتقي وستهام مع الفائز من المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين بازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي.