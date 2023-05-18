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نيوكاسل يكتسح برايتون برباعية

نيوكاسل يكتسح برايتون برباعية
19 مايو 2023 01:25

لندن(د ب أ) 
اكتسح نيوكاسل ضيفه برايتون 4/1، في مباراة مؤجلة من الجولة 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ورفع نيوكاسل رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد برايتون عند 58 نقطة في المركز السادس. 

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وتقدم نيوكاسل في الدقيقة 22 بهدف سجله دينيس أونديف لاعب برايتون بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف دان بورن الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة 51 عوض أونديف خطأه بتسجيل الهدف الوحيد لبرايتون، قبل أن يضيف نيوكاسل هدفين عن طريق كالوم ويلسون في الدقيقة 89 وبرونو جيماريش في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

نيوكاسل
برايتون
الدوري الإنجليزي
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