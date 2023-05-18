أرسنال يربط رامسدايل بعقد جديد

لندن(أ ف ب)

وقّع الحارس آرون رامسدايل على عقد جديد "طويل الأمد" مع أرسنال، وفق ما أعلن العملاق الإنجليزي.

وأصبح الحارس البالغ 25 عامًا عنصرًا هامًا في ملعب الإمارات منذ انضمامه إلى نادي شمال لندن من شيفيلد يونايتد في 2021.

كان من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في 2025، ولم يكشف أرسنال عن شروط صفقته الجديدة.

وقال المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا لموقع النادي: "نحن جميعًا سعداء للغاية لأن آرون وقّع عقدًا جديدًا. الطريقة التي تطور بها آرون خلال العامين الماضيين كانت استثنائية، مع أدائه ومساهمته والتكيّف مع النادي".

وتابع: "إنه لأمر رائع أن نواصل بناء مستقبلنا مع أكبر مواهبنا في فريقنا الشاب. نتطلع جميعًا للاستمتاع بسنوات عديدة أخرى مع آرون اللاعب والشخص في النادي".

شارك رامسدايل في 39 مباراة مع "المدفعجية" هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه في 15 منها في جميع المسابقات.

لكن حلم أرسنال نحو لقب أول في الدوري منذ 2004 تبدد في الأسابيع الأخيرة، بعد أن تصدر للفترة الاكبر من الموسم، ويحتل راهنًا المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الذي لديه مباراة مؤجلة وذلك قبل مرحلتين من النهاية.