«الزعيم» يرفض الاحتفال بـ«الرباعية» ويستعد لـ«قمة العودة»

معتز الشامي (دبي)

رفض الجهازان الفني والإداري للعين، الاحتفال برباعية الفريق في شباك النصر، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي شهدت تألق «الزعيم» في الشوط الثاني، وتسجيل الأهداف الأربعة مقابل هدف لـ «العميد» بتوقيع عادل تعرابت.

وأظهر «البنفسج» قوة شخصية ورغبة كبيرة في الفوز، رغم اهتزاز الأداء بعض الشيء في الشوط الأول، ولكن الفريق تماسك وواصل سيطرته على مجريات اللعب، من دون أن يترك الفرصة للاعبي النصر، لامتلاك الكرة أو تشكيل أي خطورة على مرمى خالد عيسى، باستثناء الهدف الذي جاء من خطأ فردي، استغله تعرابت ليسجل هدف النصر الوحيد.

خرج العين بمكاسب عدة بعيداً عن حسم الذهاب بفارق 3 أهداف، والاقتراب من بلوغ نهائي البطولة، أبرزها الروح العالية التي أدى بها جميع اللاعبين، والتجانس الكبير بينهم، لاسيما نجاح سفيان رحيمي في تعويض غياب لابا كودجو، الذي فضل الجهاز الفني منحه الراحة الكافية، بعد موسم طويل وشاق تعرض اللاعب خلاله للإجهاد، على أن يتم تجهيزه لمباراة الإياب الأحد المقبل، بالإضافة إلى نهائي البطولة في حال تأكيد الصعود.

وكان سفيان يحتاج إلى استعادة الثقة، وبالتالي جاء تألقه بتسجيل هدفين وصناعة هدف، بمثابة العودة وتأكيد الجاهزية، وهو ما ساهم في ارتفاع معنوياته في تلك المرحلة من الموسم، فيما تعاهد لاعبو العين على تعويض الجماهير إخفاق الموسم، بعدم حسم لقب الدوري أو الكأس وخسارة السوبر، وبالتالي أصبح لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، هو الأخير المتاح لإهدائه إلى الجماهير، في ختام الموسم.

من جانبه، امتدح الأوكراني، سيرجي ريبروف، مدرب العين، رغبة لاعبي فريقه في الفوز والأداء القوي، الذي أظهروه خلال مواجهة النصر، بالفوز برباعية مقابل هدف.

وأكد أن الفوز الكبير لن يخدع العين، الذي يفكر في بلوغ النهائي والدفاع عن لقبه، مشيراً إلى أن لقاء الذهاب يمثل الشوط الأول، ويحتاج الفريق للحسم في الشوط الثاني الذي يمثل لقاء العودة، وقال: «لا يزال أمامنا مباراة أخرى على ملعب المنافس في إياب هذه المرحلة من المسابقة، وهي الأهم بالتأكيد». وأضاف: «مهمتنا لم تكن سهلة، خصوصاً أن الفريق كان يفتقد إلى جهود عناصر مهمة في منظومة الهجوم والدفاع مثل، لابا كودجو وكايو كانيدو وتين يدفاي، لكن الأهم هو ما أظهره بقية اللاعبين، من حيث قوة الأداء والجماعية التي عوضت تلك الغيابات».

من جانب آخر، وجه عبد الله علي، مشرف فريق العين، التهنئة لجماهير «الأمة العيناوية»، مشيراً إلى أن الفوز برباعية، ما هو إلا دفعة ثقة لاستكمال المسار لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي وحسم اللقب، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا مجهوداً مضاعفاً، واستطاعوا تعويض الغيابات في كل الخطوط، وقال: «واجهنا إصابات على امتداد الموسم، وهو أمر طبيعي وجزء من كرة القدم، لكن أهمية عودتهم سريعاً هو المطلوب»

وأضاف:«نحن مقصرون مع الجماهير لأننا لم نقدم لهم حتى الآن بطولة، ولكن الجميع عازم على التعويض لإهداء عشاق «الزعيم» لقب كأس «أبوظبي الإسلامي»، واللاعبون سيقاتلون على اللقب طالما وصلنا لتلك المرحلة».