أكاديمية «أبوظبي الأول» تواصل صقل «مواهب الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجو جيتسو عن تطور لافت في مستوى المواهب المنضمة إلى أكاديمية بنك أبوظبي الأول للعبة، منذ انطلاقة رعاية البنك لاتحاد الجو جيتسو، وتأسيس الأكاديمية في إحدى قاعات التدريب بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية مطلع العام الجاري.

وتوفر الأكاديمية بيئة رياضية متميزة، عبر الاستعانة بأفضل الخبرات التدريبية والفنية، وبرامج التأهيل المبتكرة التي تساعد المواهب على التطور والاستمرار بمسيرة ناجحة في اللعبة. ويرسخ هذا التطور اللافت جهود بنك أبوظبي الأول في استدامة مبادراته المجتمعية، الهادفة إلى تطوير المشهد الرياضي الوطني بشكل عام، والجو جيتسو على وجه التحديد.

وشهدت الأكاديمية منذ بدء العام الحالي نمواً ملحوظاً في عدد المنتسبين وصل إلى 40%، حيث يبلغ عددهم اليوم أكثر من 2000 لاعب ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاماً، يشكلون قاعدة قوية لمواهب ونجوم المستقبل. وساهمت الرؤية المشتركة لاتحاد الجو جيتسو وبنك أبوظبي الأول في تعزيز أعداد المنتسبين للأكاديمية، لتصبح من أفضل المشاريع الرياضية في العالم، من حيث بيئة العمل وبرامج التدريب والمدربين والمواهب، ما يتيح لهم الوصول إلى العالمية وتمثيل المنتخب الإماراتي بأفضل صورة في كل المحافل الدولية.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: «وفّرت اتفاقية الشراكة والتعاون التي جمعت بين الاتحاد وبنك أبوظبي الأول إطاراً مثالياً لنمو الأكاديمية ونجاحها في استقطاب شريحة كبيرة من محبي الرياضة والمواهب الواعدة. وتساهم الأكاديمية في دعم الفنون القتالية بشكل عام والجو جيتسو تحديداً، بما يدفع جهود الاتحاد في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة انتشارها عبر تزويد منتسبيها بأعلى مستويات التدريب، والاستثمار في مواهبهم وصقلها، وإعدادهم لتبني مسيرة احترافية ناجحة تمهد لهم الطريق للالتحاق بالمنتخب الوطني والمساهمة في ترسيخ إنجازاته المختلفة».

ويعمل لدى الأكاديمية ثمانية مدربين من ذوي الخبرات والكفاءات العالية، لمواكبة أحدث ما توصلت إليه رياضة الجو جيتسو من تطور ونمو وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما في ذلك مضاعفة الحصص التدريبية في أيام عطلة نهاية الأسبوع، والاستعانة بكوادر تدريبية جديدة مؤهلة لتلبية مستويات الطلب المتزايدة، حيث توفر 50 حصة تدريبية أسبوعياً. وحقق منتسبو الأكاديمية نتائج متميزة خلال مشاركاتهم في البطولات التي نظمها الاتحاد في الفترة الأخيرة، حيث نجح منتسبو الفئة العمرية التي تتراوح بين 4 و15 عاماً بالصعود مراراً إلى منصة التتويج، ما يسلط الضوء على المستويات العالية من التدريب والتطوير التي توفرها الأكاديمية، واستثمارها الأمثل في الفئات العمرية الأصغر التي تمثل مستقبل جو جيتسو الإمارات.

ومن جانبها، قالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية لدى بنك أبوظبي الأول: «يسعدنا رؤية النتائج الإيجابية لشراكتنا مع اتحاد الإمارات للجو جيتسو، والتي تلقي الضوء على التزامنا الجاد والمستمر بدعم المشهد المزدهر لرياضة الجو جيتسو في الإمارات، وفخورون بمساهماتنا الملموسة في هذا المجال. ولا شك بأن زيادة أعداد المنتسبين للأكاديمية، وما حققوه من نجاحات، خير دليل على جودة التدريبات التي تقدمها أكاديمية بنك أبوظبي الأول للجو جيتسو. ونتطلع لمواصلة شراكتنا مع الاتحاد والمساهمة في تطوير مشهد الجو جيتسو في الدولة والعالم».