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الرياضي

فريق أبوظبي بطل «الشرطة للجو جيتسو» في عجمان

فريق أبوظبي بطل «الشرطة للجو جيتسو» في عجمان
19 مايو 2023 01:20

عجمان (وام)

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توج فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي للجو جيتسو للرجال والسيدات، بالمركز الأول بحصوله على 17 ميدالية «6 ذهبيات و8 فضيات و3 برونزيات» في المجموع العام، والتي أقيمت مباراته في عجمان، ضمن درع التفوق العام الرياضي لوزارة الداخلية موسم 2022-2023، بمشاركة أكثر من 110 لاعبين يمثلون القيادات الشرطية على مستوى الدولة.
كما فاز منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي سيدات بالمركز الأول في المجموع العام، بمشاركة متميزة حصد خلالها 8 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين و3 فضيات و3 برونزيات وضم المنتخب 12 لاعبة.
وكرم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، الفائزين بالبطولة، مؤكداً اهتمام وزارة الداخلية بمختلف الرياضات القتالية، إيماناً منها بدور الرياضة في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، لما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة بين جميع العاملين في المجال الشرطي.
من جهته، هنأ العميد عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية، فريق شرطة أبوظبي للرجال والسيدات، بتحقيق المركز الأول على مستوى القيادات الشرطية المشاركة في مختلف الأحزمة والأوزان المختلفة. وأوضح العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، أن هذه النتائج الإيجابية هي نتاج دعم القيادة الشرطية، لتطوير المنظومة الرياضية، وحرص الرياضيين والتزامهم بالتدريبات البدنية، حفاظاً على التألق، وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً.

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