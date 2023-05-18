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الشارقة يكسب الجزيرة بهدف في ذهاب نصف نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

الشارقة يكسب الجزيرة بهدف في ذهاب نصف نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
18 مايو 2023 22:06

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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حقق الشارقة فوزاً مهماً على الجزيرة بهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم.
سجل «الهدف الوحيد» عثمان كمارا في الدقيقة 18، بعد تمريرة رائعة من الإسباني ألكاسير، انفرد على إثرها بعلي خصيف حارس «فخر أبوظبي» وأودعها المرمى، معلناً عن هدف التقدم لـ «الملك».
وكان الشارقة هو الأفضل في مجمل أحداث الشوط الأول، وحاول الجزيرة العودة إلى اللقاء، وأهدر علي مبخوت ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، تصدى لها عادل الحوسني حارس الشارقة ببراعة.
في الشوط الثاني، ظهر الجزيرة بمستوى أفضل، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة لإدراك التعادل، واعتمد الشارقة على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى خصيف.
وشهد اللقاء خروج خلفان مبارك صانع ألعاب الجزيرة مصاباً، بعد مرور 4 دقائق فقط من «ضربة البداية»، ليلعب الفريق من دون صانع ألعاب حقيقي.
ينتظر الفريقان مباراة العودة في الشارقة يوم الاثنين المقبل، لتحديد هوية الفريق الذي يصل إلى النهائي لمواجهة المتأهل من العين والنصر، وانتهت مباراة الذهاب لمصلحة «الزعيم» 4-1.

الجزيرة
الشارقة
علي مبخوت
علي خصيف
عادل الحوسني
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